Precipita da un soppalco, grave una fidentina di 48 anni

Una fidentina di 48 anni versa in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Bologna, dopo essere rimasta ferita in un infortunio sul lavoro, ieri mattina, all'interno di una ditta di Alseno, dove la donna lavora.

La quarantottenne è stata soccorsa in gravi condizioni dopo essere caduta da un'altezza di alcuni metri, mentre si trovava sul soppalco del capannone dell'azienda, che si occupa della produzione di macchinari per linee di processi per la lavorazione e trattamento per prodotti alimentari.

Sono stati gli stessi colleghi, che si trovavano poco distante, ad udire il tonfo della caduta e intuendo fosse successo qualcosa di grave, sono accorsi, trovando la donna riversa a terra, priva di sensi. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono apparse subito critiche, anche perché la donna, dopo avere fatto un volo di quattro o cinque metri, ha battuto la testa a terra. Immediatamente sono arrivati sul posto gli operatori del 118 e l'eliambulanza di Parma: il medico dopo avere prestato i primi soccorsi alla donna e dopo averla stabilizzata, ne ha disposto l'immediato trasferimento in elicottero, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Bologna, in quanto a Parma, non erano disponibili posti.

I sanitari stanno monitorando i traumi riportati dalla donna nella caduta, in particolare il trauma cranico, quello che preoccupa maggiormente. Sul luogo dell'infortunio, oltre ai mezzi di soccorso, sono arrivati anche i carabinieri di Fiorenzuola e la polizia locale.

r.c.