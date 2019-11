Riti vudù e trolley pieni di marijuana

LUCA PELAGATTI

Per garantirsi il successo e per evitare che i corrieri, con i loro trolley farciti di droga, finissero nella trappola delle forze dell'ordine, le hanno provate tutte. Arrivando anche a coinvolgere uno stregone che, prima di ogni spedizione, doveva fare riti di magia nera. E' evidente: gli spiriti non simpatizzano per i pusher. Tanto che la banda, nonostante il vudù è finita in manette.

Dieci persone in manette, 36 kg di marijuana sequestrata, un giro da centinaia di migliaia di dosi sgominato: si può sintetizzare così l'ultima indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo di Parma che sono riusciti, con un capillare lavoro di investigazione, a fare crollare una rete che riforniva i «cavallini» in bici che sfrecciano per le nostre strade.

Ovvero, ad arrivare finalmente al livello più alto nel mercato globale dello sballo.

I carabinieri, per farlo, hanno risalito la filiera partendo dai viali dell'Oltretorrente e dal Parco Ducale fino a Roma. Dove, in un appartamento di Tor Bella Monaca stava rintanata una coppia di grossisti. Si tratta di marito e moglie, nigeriani e ben noti alle forze dell'ordine - tanto che l'uomo della coppia stava scontando una pena ai domiciliari - che come veri e propri imprenditori rifornivano una rete di venditori di Parma che, a loro volta, gestivano gli spacciatori al minuto.

La marijuana, dopo che l'ordine era arrivato a Roma e che la fornitura era stata pagata grazie a bonifici su carte prepagate, veniva spedita per mezzo di corrieri, per la gran parte giovani donne nigeriane, che utilizzavano treni e autobus per il viaggio. Un sotterfugio, è ovvio, per non dare nell'occhio e cercare di eludere i controlli. Ma che rientrava in un più articolato sistema di protezione. Al telefono, infatti, venditore e clienti, usavano un linguaggio cifrato per cui «un pantalone» o una «bella camicia» corrispondevano ad un chilo di marijuana mentre «le extension» non erano capelli posticci. Ma una ricca dose di «erba».

Non solo: prima dell'arrivo in città del corriere con il carico si mettevano in moto delle vedette che controllavano la stazione e le fermate dei bus. Se non c'erano divise in giro partiva il segnale: e il corriere scendeva per la consegna. Ma nonostante tutto questo sono stati parecchie, ben dodici, le persone fermate dai carabinieri. E vedendoli sparire i responsabili del traffico spesso hanno sospettato che dietro ci fosse una defezione. E anche in questo caso, per ritrovare i colleghi scomparsi o per fargli pagare lo sgarro si è fatti ricorso al vudù.

Ma non si deve commettere l'errore di sorridere: superstizioni a parte questa rete di nigeriani, con un solo senegalese coinvolto, aveva un giro d'affari pazzesco e il loro era un business ricchissimo.

Con i 36 chili di erba sequestrata, secondo i rilievi, si sarebbero potute coprire le strade di Parma di almeno centomila dosi di marijuana. E stiamo parlando solo di una minima parte della droga che sapevano movimentare grazie anche alle grande capacità organizzative. I carabinieri hanno scoperto, infatti, che un addetto, ogni giorno all'alba, andava al parco Ducale a nascondere la droga tra siepi e alberi. Con calma, più tardi, sarebbero arrivati poi i pusher che cosi non rischiavano di essere fermati con la droga addosso.

Perché il vudù è utile. Ma per evitare le manette la cautela è meglio. Anche se alla fine per loro si sono comunque aperte le porte di via Burla.