Spaccio vicino alla pensilina dei bus, primi tre patteggiamenti

Poco più che ragazzini. Quasi come alcuni degli studenti a cui spesso vendevano un po' di hashish e marijuana. Centinaia di cessioni quelle accertate dagli inquirenti, anche grazie alle dichiarazioni dei giovani clienti. Studenti del Toschi, ma anche di altre scuole della città, che andavano all'appuntamento con i pusher piazzati spesso nella zona della pensilina dei bus sul Lungoparma. L'operazione, portata avanti dalla polizia municipale, era scattata lo scorso giugno insieme agli uomini della questura: tre gli arresti, ma complessivamente una decina gli indagati. Oltre a una lista sterminata di capi d'imputazione contestati. E ieri, davanti al gup Mattia Fiorentini, i primi tre spacciatori - tutti incensurati - hanno chiuso i loro conti patteggiando: 2 anni e 6 mesi (e 9.000 euro) di multa per un 21enne parmigiano; 2 anni, 5 mesi e 10 giorni per un altro coetaneo, oltre a 5.000 euro di multa; 1 anno, 8 mesi e 6.000 euro di multa per un 22enne indiano residente a Traversetolo. Agli ultimi due imputati è stata anche concessa la sospensione della pena.

L'indagine, coordinata dal pm Emanuela Podda, era nata poco più di un anno fa, quando al comando della Municipale era arrivata la notizia di un'aggressione nei confronti di uno studente del liceo artistico. Solo una informazione vaga, senza troppi dettagli. Ma sufficiente a far capire che era necessario monitorare quella zona del Lungoparma.

E a quel punto sono partiti appostamenti e controlli: la zona alle spalle della pensilina è stata controllata anche con le telecamere, che hanno poi registrato un impressionante viavai di clienti e il grande «lavoro» degli spacciatori. Tutti giovanissimi. Intorno alla pensilina, infatti, compravano hashish e marijuana moltissimi ragazzi, in gran parte giovanissimi. E a dividersi il mercato almeno una decina di pusher.

Le telecamere avevano filmato giorni e giorni di un'attività incessante. E portata avanti dai pusher con grande spregiudicatezza. L'atteggiamento sfrontato degli spacciatori dimostrava che si sentivano sicuri. Come se pensassero che nessuno li avrebbe disturbati. I pusher stavano per ore seduti sulla spalletta del torrente, e quando arrivava un cliente, come se niente fosse, tagliavano la dose da vendere. In alcuni, casi, per fare prima, spezzavano l'hashish con i denti per dare modo al compratore di prepararsi in tutta fretta una canna.

Ma anche le intercettazioni, oltre a una serie di riscontri video, hanno restituito agli inquirenti la stessa immagine di quei traffici all'ombra della pensilina. Un'indagine a cui l'istituto Toschi ha collaborato, affinché la polizia municipale potesse mettere insieme i vari tasselli. Fino al blitz di giugno, quando le pattuglie di polizia municipale e questura hanno lanciato un duro attacco allo spaccio in riva al torrente.

r.c.