Traversa: «La città deve far crescere il suo pubblico»

LUCIA BRIGHENTI

Con il concerto del 17 novembre si è conclusa Traiettorie, XXIX Rassegna Internazionale di Musica Moderna e Contemporanea organizzata da Fondazione Prometeo: «È stata forse una delle più belle edizioni mai realizzate. – osserva il direttore artistico Martino Traversa, facendo il punto – La presenza di alcuni del più importanti gruppi sulla scena internazionale, ha garantito la qualità delle esecuzioni. Ci sono stati momenti importanti, con numerose prime italiane e qualche prima assoluta. Sostenere la creatività del nostro tempo è, infatti, un aspetto fondamentale di “Traiettorie”, per far capire al pubblico quello che sta accadendo nel mondo. Un impegno che va di pari passo con la difesa della memoria, con l'esecuzione di grandi capolavori del Novecento e con la proposta di brani più sperimentali ed estremi, per ricordarsi che il nostro è un linguaggio sempre in evoluzione».

«L'affluenza media del pubblico è stata buona, - prosegue Traversa – migliore nella prima parte del festival. Esiste però un problema di partecipazione ai concerti di musica classica, che non riguarda solo Parma. Credo che la nostra città dovrebbe avviare dei percorsi formativi per coinvolgere una più ampia fetta di pubblico: i giovani, gli studenti dell'Università, del Conservatorio, dei licei, chi frequenta i teatri o le mostre d'arte... Attualmente infatti c'è una polarizzazione verso iniziative e proposte spettacolari, che raccolgono più consenso, mentre si pensa meno a tutelare il patrimonio della musica classica, antica, barocca e contemporanea. La cultura dovrebbe servire a far crescere e orientare il pubblico».

Il 2020 sarà anno di grandi festeggiamenti, per i 30 anni di Traiettorie: «Faremo una sintesi di ciò che si è fatto, – anticipa Traversa – con l'esecuzione di alcune pietre miliari della musica contemporanea e qualche inserimento di nuova musica. Speriamo che ci venga data una mano in più rispetto a quanto è successo in passato». Intanto prosegue il progetto «Madrigale Contemporaneo», rassegna ideata da Fondazione Prometeo per creare un ponte tra musica barocca e di oggi: domani alle 20.30, nella Sala Gavazzeni del Centro di Produzione Musicale, Raffaele Pe e l'ensemble “La Lira di Orfeo” interpreteranno madrigali di Claudio Monteverdi e del ventunesimo secolo. Per informazioni: Fondazione Prometeo: tel. 0521 708899 - 348 1410292; e-mail info@fondazioneprometeo.org.