Aggredisce la fidanzatina 15enne che l'aveva lasciato

Solo una ragazzina, lei. Una voglia di crescere in fretta e l'illusione di un amore tanto più grande. Quel fidanzato di 25 anni, dieci più di lei, la faceva sentire bella e sicura. Fino a quando non si è dimostrato manipolatore e ossessivo. E quando lei ha deciso di andare per la sua strada, lui si è trasformato nella sua ombra inquietante. Tanto da accumulare una serie di accuse nel giro di pochi mesi: stalking, lesioni aggravate e violenza privata. Reati che ieri gli sono costati una condanna a 1 anno e 4 mesi. La scelta del rito abbreviato gli ha comunque consentito di beneficiare dello sconto di un terzo della pena.

Tanto più grande di lei, ma incapace di accettare il «no». Di farsi mettere da parte da una 15enne che aveva sempre piegato la testa. Ai suoi diktat, alle sue gelosie insensate, alla sua arroganza. Così, dopo l'addio, aveva cominciato a bersagliarla di messaggi e telefonate. A seguirla ovunque, facendole sentire sempre il fiato sul collo e umiliandola con insulti pesantissimi.

Poi, anche le offese erano diventate poca cosa per imporre il suo potere. L'aveva bloccata e, con una furia inaudita, le aveva dato una testata in fronte mordendole anche il naso.

Un dolore fisico atroce. Un abisso di sofferenza interiore per quella ragazzina. Che pochi giorni prima era stata costretta a portarlo a casa sua, a fargli passare lì la notte, perché lui si era presentato pieno di rabbia urlando: «Portami a a casa tua, o ti ammazzo».

Aveva piegato ancora una volta la testa, ma subito dopo era arrivata la forza della ribellione. Della denuncia. Che poi ha fatto finire ai domiciliari l'ex fidanzato.

r.c.