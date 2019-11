Allarme in via Leporati: il parco giochi pieno di siringhe

MARA VAROLI

C'è chi ha comprato una lunga pinza per raccoglierle. «Ma non basta, ci sono troppe siringhe». Francesca Mussini, che vive da quelle parti, non perde l'occasione per ripulire il parco dei bambini di via Leporati. Lo fa per responsabilità sociale e per questo andrebbe premiata.

Il problema dei tossicodipendenti nei giardini di via Leporati, tra l'ospedale Maggiore e viale dei Mille, è annoso. E più volte le forze dell'ordine in passato sono intervenute: sulle panchine a un passo dalle altalene lo spaccio è sempre stato «di casa». E gli interventi di polizia e carabinieri hanno funzionato. Tant'è che per un po' di tempo sia il parco dei bambini che quello riservato ai cani hanno respirato aria buona. Ma in queste ultime settimane la droga è ritornata a dominare tutta l'area verde: un problema che preoccupa molto i residenti: «Soprattutto al mattino - racconta Francesca - è caccia alle siringhe. Proprio nel parco dove tanti bambini, accompagnati da genitori e nonni, passano il pomeriggio, tra un gioco e l'altro. Stesso prato anche nella zona dedicata ai cani: e qui sono in tanti che portano i propri amici a quattro zampe per la passeggiata quotidiana. Una situazione che sta diventano insostenibile, oltre che essere pericolosa: tutti i giorni sono costretta a raccogliere siringhe». Un parco un po' nascosto dal traffico di piazzale Santa Croce, per cui ideale «rifugio» per chi purtroppo si «buca» ancora. Ma i problemi di via Leporati non sono finiti: «C'è un'altra questione che sta a cuore ai residenti - sottolinea Francesca - ed è la velocità delle auto. In via Leporati sono tanti i bambini che transitano con la bicicletta, a piedi o con i pattini. E ci sono macchine che in questo breve tratto di strada vanno fortissimo. Sarebbe bene che il Comune mettesse dei dossi, per impedire agli automobilisti di spingere sull'acceleratore: è un problema di sicurezza e va risolto». Quello dell'alta velocità da via Gramsci a viale dei Mille sta contagiando anche le vie limitrofe: via Leporati, via Ferrari, via Strela e la stretta via Rubini, dove peraltro oltre a nonni e bambini «passeggiano» anche i gatti dell'oasi dell'ospedale Maggiore. Strade che alle soglie del 2020 sono ancora per assurdo senza marciapiedi. E l'incidente è dietro l'angolo, di giorno e di notte: basta infatti affacciarsi un sabato sera qualsiasi in via Gramsci e assistere a una vera e paradossale «gara» nel cuore della città, con auto di grossa cilindrata che in sorpasso ai 100 all'ora e forse più sfrecciano da via Abbeveratoia a piazzale Santa Croce: una dopo l'altra. Con la preghiera che non attraversi nessuno sulle strisce, perché a quelle velocità frenare diventa impossibile.