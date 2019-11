Cervelli in fuga: le neo ostetriche trovano lavoro a Bonn

ANNA MARIA FERRARI

Ribaltano il luogo comune dei «bamboccioni» che non abbandonano mai l'ala protettiva dei genitori. Ma confermano il teorema che l'Italia è il Paese dove si investono risorse sull'istruzione d'eccellenza, ma poi si lasciano fuggire i giovani già formati. Eccole: Giorgia Mammarella, 24 anni; Chiara Sisti, 24; Stella Rizzi, 25; Giada Corradini, 24, Amanda Longatti, 23 e Nadia Mutti, 23. Ragazze appena laureate in Ostetricia all'Università di Parma, tutte a mordere la vita con la grinta dei vent'anni e un'idea chiara di futuro. Pronte a fare le valigie per la Germania, che le accoglie a braccia aperte e le assume come ostetriche in un ospedale pubblico, con i crismi del posto a tempo indeterminato e un primo stipendio di 3mila euro al mese. Un esempio perfetto della nostra meglio gioventù super formata, ma costretta ad andare all'estero per trovare il lavoro per cui ha sudato sette camice.

PAROLA CHIAVE: CURIOSITÀ

Il loro sogno: fare le ostetriche, avere in prima persona la responsabilità di far nascere un bambino. Ormai sono giunte all'ultima lezione di tedesco, alla Leitmotiv-London School di via Longhi. Prossime a lasciarsi alle spalle la sicurezza del nido di casa, a mettersi in gioco in un Paese nuovo e con una lingua imparata da zero in poche settimane. Come sono arrivate a questa scelta? «In Italia ci sono pochissimi concorsi da ostetrica, avremmo dovuto fare anni di lavoro precario. - dicono Giorgia e Chiara - Non volevamo pesare ancora sulle nostre famiglie». Nel frattempo, l'università di Parma organizzava una presentazione dell'agenzia Perseu.de, specializzata nel reclutamento di personale sanitario da inserire subito nelle corsie tedesche. «A maggio c'è stato questo incontro con tutte le laureate e le laureande in Ostetricia a Parma. Sono andata a sentire spinta dalla curiosità – dice Stella – Mi sono sembrati molto seri, poi c'era anche la garanzia del fatto che la presentazione aveva l'autorizzazione del nostro ateneo, insomma le carte in regola». Curiosità, la parola chiave: così Stella ha spedito il curriculum, per curiosità l'hanno inviato anche Giada e Amanda (5 tra le 16 neolaureate a Parma, il corso è a numero programmato ed entrare non è uno scherzo). Poi è stato tutto un mosaico in cui si sono incastrate le tessere, una dopo l'altra, ed è saltata fuori la figura giusta: il posto da ostetrica.

IL TEDESCO? ERA A ZERO

Primo passo: la trasparenza dell'offerta. «Mi ha colpito il fatto che sono stati molti chiari su stipendio, contratto e tipo di ospedale – dice Giada – Poi in Germania ti mandano subito in sala parto, insomma, ho pensato, perché stare qui ad aspettare un concorso?». Secondo passo: imparare il tedesco. «Nel contratto è compreso anche il corso, 275 ore in Italia per arrivare al livello B1 e altrettante in Germania per il B2. Raggiunto quello, avremo il riconoscimento della laurea e il contratto a tempo indeterminato nell'ospedale scelto». Una gran corsa, ma il senso è che vedi traguardo di tanti sacrifici. Le sei ragazze hanno frequentato tutti i santi giorni, da luglio a novembre, ogni mattina per quattro ore, le lezioni della Leitmotiv-London School, scuola specializzata nell'insegnamento del tedesco: «Hanno fatto passi da gigante. – dice il direttore Gerd Hassler - Fondamentale è stata la motivazione». E l'insegnante Franz Koch: «Brave. Hanno lavorato anche a casa, il corso intensivo ha funzionato». Quattro mesi per arrivare a comunicare in tedesco, poi la partenza per la Germania, con la seconda parte del corso sul linguaggio sanitario. Organizzazione teutonica: tutto gratuito e compreso nel contratto, così come l'alloggio in Germania durante il corso di lingua. «Cinque di noi andranno a Bonn, un ospedale che fa circa 3000 parti all'anno, appena ristrutturato», «in una città piena di giovani e di vita». Amanda è l'unica ad andare per conto suo, vicino a Berlino: «Volevo vivere lì». Scelto l'ospedale e spedito il curriculum, gli altri step sono stati il colloquio, via Skype, con un'ostetrica italiana già inserita nella sanità tedesca, «un'esperienza che vale più di mille presentazioni». Poi, l'ora della decisione: «Ci siamo dette: vogliamo provare». I genitori e i fidanzati? «Certo, sarebbe stato meglio stare in Italia. Ma siamo ostetriche, loro sanno la nostra passione e voglia di lavorare. Anche a costo di mollare tutto e andare via».