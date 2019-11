Colorno: fiamme, scuola evacuata

COLORNO Allarme per un principio di incendio ieri mattina, intorno alle 10, in via Cavour a Colorno. Una scintilla, con conseguente breve fiammata, ha riguardato un cavo dell'Enel che si trova attaccato alla parete esterna della scuola elementare Belloni di Colorno. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune, i Vigili del fuoco di Parma ed alcuni volontari della protezione civile, già operativi in paese per monitorare l'ondata di piena del Po e dei torrenti. A scopo precauzionale sono stati fatti evacuare gli alunni delle elementari, poi rientrati in classe non appena ci si è resi conto che la situazione era ampiamente sotto controllo. Sul posto hanno poi operato i tecnici di Enel.

c.cal.