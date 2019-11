Fermato in stazione con l'hashish: spacciava a 17 anni

E' di un 17enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di un nordafricano segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, di un sudamericano denunciato per guida senza patente e di un'autovettura sequestrata il bilancio dei servizi sul territorio organizzati, e mirati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, dalla Compagnia dei Carabinieri di Salsomaggiore che nei giorni scorsi hanno intensificato la presenza sul territorio anche in seguito ai numerosi furti che si sono susseguiti in città.

Nel corso dei controlli dell'altra sera, i militari di via D'Acquisto, notando dei movimenti sospetti nei pressi della stazione ferroviaria, hanno deciso di controllare un 17enne residente in città trovandolo in possesso di quasi un etto di hashish e di circa 300 euro in contanti in banconote da 5 e 10 euro provento di spaccio.

Il giovane così è stato denunciato mentre il denaro e la sostanza sono stati sequestrati. Successivamente è stato controllato anche un 20enne nordafricano trovato in possesso di circa 1 grammo di marijuana e dunque segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura.

Infine, sempre nel corso dei controlli ma in un'altra zona della città, una pattuglia della Radiomobile ha sorpreso alla guida del proprio veicolo un cittadino sudamericano senza patente e privo della copertura assicurativa: per lui, in quanto recidivo, è così scattata la denuncia per guida senza patente, che gli era stata revocata in precedenza, mentre il veicolo è stato sequestrato per la mancanza della copertura assicurativa.

