Il bus inchioda: quattro donne ferite

MICHELE CEPARANO

Una frenata improvvisa del bus. In gergo si dice, infatti, «inchiodare». Bilancio: quattro donne sono finite all'ospedale, una in condizioni più serie, le altre con ferite più lievi. E tutti quelli che erano a bordo hanno avuto una grande paura.

L'episodio è accaduto ieri mattina, poco prima delle 9, in via Emilia Est. Il bus numero 5, diretto verso barriera Repubblica, prima della fermata di fronte a «La Galleria», l'ex Barilla Center, era appena ripartito quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, l'autista, una dipendente con 23 anni di servizio, ha dovuto frenare improvvisamente per evitare la collisione con un'auto che precedeva il mezzo pubblico, uno dei modelli autosnodati, più lunghi e capienti. Pare da una prima ricostruzione che l'auto che precedeva il bus abbia dovuto inchiodare a sua volta per evitare l'impatto con un altro mezzo intento a svoltare a sinistra. La frenata ha causato la caduta di diversi passeggeri, quattro dei quali sono finiti al pronto soccorso.

Si tratta di quattro donne e la più grave è subito apparsa una 36enne che si trovava sul mezzo assieme al marito. La donna ha riportato un forte trauma cranico. Avrebbe, secondo alcune testimonianze, anche perso conoscenza e provvidenziale è stato l'intervento di un passeggero che, «in diretta» telefonica con il 118, l'ha soccorsa in attesa che arrivasse l'ambulanza. La 36enne è stata trattenuta fino al tardo pomeriggio in osservazione al pronto soccorso, così come una 72enne. Oltre a loro altre due donne, una 43enne e una 67enne, hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per ferite più lievi. Subito dopo la frenata, l'autista ha fermato il mezzo per sincerarsi delle condizioni dei passeggeri. Nel frattempo è scattata la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato le persone più gravi al Maggiore e una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi di legge e ha provveduto a regolare il traffico.

Anche chi non si è fatto male ha però avuto la sua bella dose di spavento.

«Ero diretta in centro e mi ero seduta in fondo al bus che andava molto piano - racconta una persona che era all'interno del mezzo -. Inoltre, in quel momento non c'era tantissima gente. A un certo punto il bus ha inchiodato e mi sono trovata addosso diverse persone. È stato un colpo molto forte. Alcuni, tra cui delle signore anziane, si lamentavano perché si erano fatte male. Altri urlavano». Lei ha visto da vicino alcune delle donne ferite e come gli altri passeggeri e l'autista, che ha invitato i passeggeri a scendere, si siano prodigati per aiutare chi stava peggio.

«Quella signora mi sembrava svenuta - continua parlando della persona più grave -, un'altra aveva male alla testa e un'altra ancora alla gamba». Insomma, «una mattinata terribile. Però, tutti si sono dati da fare». Dopo la frenata, infatti, l'autista ha soccorso i feriti e messo in sicurezza il mezzo, potendo contare sulla piena collaborazione dei passeggeri. La Tep, rimarcando l'apprezzamento per il comportamento dell'autista, ha fatto sapere che approfondirà l'episodio visionando le telecamere interne al bus e attivando l'assicurazione.