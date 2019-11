Si dimettono 7 consiglieri: decade il sindaco di Pellegrino

PELLEGRINO Terremoto politico a Pellegrino. Con le dimissioni di sette consiglieri, quattro di maggioranza - il vicesindaco Gianni Pizzarotti, Paola Ericoli, Sonia Leila Khalfi e Simone Di Novi, della lista «Noi e Luca Graffi per Pellegrino» - e i tre dell'opposizione - il capogruppo Matteo Marosi, Filippo Poggi Longostrevi e Corrado Orsi de «L'IdeAzione» - l'amministrazione guidata dal sindaco Luca Graffi non è più infatti alla guida del paese.

Il malumore, bipartisan, che covava sotto la cenere già da tempo ha definitivamente preso fuoco ieri sera alle 19,30, orario in cui era stata fissata la seduta del consiglio comunale. Poco prima dell'inizio, i sette consiglieri hanno consegnato al segretario comunale una lettera firmata con la quale hanno rassegnato collettivamente le proprie dimissioni irrevocabili e con effetto immediato. È durata sei mesi, dunque, la giunta del sindaco Graffi, composta da una lista civica nella quale erano confluite diverse anime afferenti sia al centrodestra che al centrosinistra. Tra i firmatari della lettera figura anche il vicesindaco Gianni Pizzarotti. «Tutto ha un limite, sono stati mesi di duro lavoro e di grande amarezza di fronte ad un sindaco che non ha mai compreso quello che doveva essere il suo ruolo - afferma Pizzarotti - che ha ritenuto fin da subito di non condividere mai nulla con la sua squadra, di decidere in proprio ed in segreto e di estromettere totalmente lo stesso vicesindaco, che era anche assessore con incarichi strategici e responsabile dell'ufficio tecnico. Un sindaco che con la sua inadeguatezza non avrebbe fatto che peggiorare le cose. Da qui la scelta responsabile, ma coraggiosa, di rassegnare le dimissioni collettive».

«Per noi è una grande soddisfazione - sottolineano i consiglieri di opposizione -. Non si poteva più andare avanti in questa inerzia amministrativa e con un'incapacità di sindaco e giunta di avere un dialogo con opposizione e maggioranza. Ne è conseguito un malcontento che ha determinato un accordo trasversale che ha portato alle dimissioni di sette consiglieri su 10». Non su 11 perché un consigliere di maggioranza si era già dimesso alcuni giorni fa per problemi personali.

Il sindaco Graffi si è limitato a dirsi deluso dal comportamento dei consiglieri che hanno «tradito la fiducia dei pellegrinesi», rinviando ad oggi le sue dichiarazioni.

Graffi è il secondo sindaco eletto nella tornata dello scorso maggio a decadere dalla sua carica: qualche settimana fa è toccato infatti al primo cittadino di Palanzano, che a causa della legge Severino è stato dichiarato non eleggibile. Ma se in questo caso sarà il vicesindaco a portare avanti l'amministrazione fino alle prossime elezioni, a Pellegrino toccherà sicuramente ad un commissario. Entrambi i Comuni dovrebbero andare alle amministrative la prossima primavera.

M.L.