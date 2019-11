Spilla soldi all'amante e si fa intestare due case: condannato a 7 anni e mezzo

GEORGIA AZZALI

Aveva voglia di leggerezza. Di sentirsi ammirata. Elogiata. Forse fin dall'inizio aveva capito che c'era qualcosa di artificioso in quell'uomo comparso improvvisamente nella sua vita. Ma ci sono momenti in cui si può avere bisogno di autoingannarsi un po' per trovare la forza di guardare avanti. E per Giovanna (la chiameremo così) quell'incontro era stato un regalo di gioia, una sferzata di energia. Un paio d'anni di sogno, poi le prime pressanti richieste di soldi. Fino alle minacce, alla violenza. Per costringerla - secondo l'accusa - a versargli 125.700 euro tra il 2009 e il 2013, ottenendo anche due appartamenti. Per un alloggio, poi, in cui abitava la madre della donna, l'uomo avrebbe anche preteso l'affitto: 1.200 euro al mese. Una vera e propria estorsione, per il giudice, che l'ha condannato a 7 anni e mezzo (sei mesi in più rispetto alla richiesta del pm Laila Papotti), oltre al pagamento di 2.000 euro di multa. L'uomo - 46 anni, parmigiano - dovrà anche versare una provvisionale immediatamente esecutiva di 200mila euro alla donna (assistita dagli avvocati Mario Bonati e Federico Donelli) e restituire gli immobili.

L'eredità sfumata di Giovanna. Era stata lei, nel 2007, a mettere un annuncio sulla «Gazzetta» per vendere un'auto usata. E quando si era vista arrivare quell'uomo - dieci anni meno di lei -, si era subito ricordata di averlo visto qualche volta in giro.

Belloccio, cerimonioso, colpisce subito Giovanna. La riempie di complimenti, e forse quasi subito capisce che lei è una donna insicura, in lotta con una fragilità che ormai la sta spezzando. Con al fianco un marito divorato da anni da una grave depressione. Sa anche che Giovanna è una donna benestante. E lui? Lavora come tecnico specializzato. «Guadagnavo anche molto bene», ha sottolineato durante il processo. «Poi si è licenziato per stare con lei», ha aggiunto il difensore.

Ma poco importano in quel momento a Giovanna le differenze economiche. Si lancia in quella relazione con l'entusiasmo di una ragazzina. Vacanze, cene e regali: che lei fa a lui. Ma Giovanna è travolta da quella nuova vita. Lui lascia il suo lavoro, ma al suo fianco c'è sempre lei.

Poi, cominciano le operazioni bizzarre. E le richieste di denaro sempre più pesanti. Chiede, e allo stesso tempo fa sentire Giovanna il fulcro della sua vita. Così succube, lei, da consegnargli anche un assegno da 150mila euro dicendogli anche che è scoperto. Eppure lui va comunque in banca per incassarlo e poi si rivolge a due avvocati per chiedere indicazioni su come procedere. Per fare pressioni su Giovanna.

Che ormai si sente alle strette. Non può più continuare a dare soldi. E forse si aspetta che lui capisca. Ma la reazione è squallida: lui minaccia di diffondere alcune foto di Giovanna nuda, di rivelare la loro relazione al marito, di «farla pagare» a lei e alla figlia. Un giorno, poi, l'avrebbe anche spinta contro un muro scagliandole addosso una stampella.

Non c'è più traccia dell'uomo galante degli inizi. Il colpo finale? I due appartamenti che Giovanna aveva ricevuto in eredità: 390mila euro il valore complessivo. Lui avrebbe dovuto pagarli a rate, concedere l'usufrutto alla madre della donna per uno dei due alloggi, ma poi è stato altrettanto bravo a cambiare le carte. A far firmare a Giovanna i documenti giusti per diventare il proprietario delle case senza dover versare un euro. E quando poi non arrivano più i soldi dell'affitto dell'appartamento della madre, non si fa troppi scrupoli: nel febbraio del 2014 la famiglia si vede recapitare lo sfratto.

Ma la figlia di Giovanna ha già capito da tempo. Ha capito da più di un anno la disperazione di quella madre che voleva tornare a vivere. È la ragazza che fa denuncia. È lei che fa riconoscere a Giovanna l'illusione.