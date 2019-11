Bardi piange Bertorelli e Isingrini, due storici commercianti

ERIKA MARTORANA

BARDI Dolore e sgomento, a Bardi, per due personaggi storici che, improvvisamente, sono scomparsi. Due dei più significativi pilastri del commercio valcenese, Giuseppe Bertorelli e Andreano Isingrini se ne sono andati mercoledì, nel primo pomeriggio, ad una ventina di minuti di distanza l'uno dall'altro, colpiti entrambi da un fulmineo malore che non ha dato scampo, purtroppo, ai due bardigiani, i quali erano anche vicini di casa. Un momento davvero molto buio, questo, per tutti i loro concittadini che, di fatto, sono cresciuti con questi due commercianti, i quali hanno contribuito all'elevata qualità del commercio locale.

IL FERRAMENTA

Giuseppe Bertorelli, per tutti «Pino», nacque il primo settembre del 1937 a Trambaia di Credarola, frazione di Bardi. Dopo aver fatto il contadino fino a 19 anni, nel 1957 ecco arrivare la svolta della sua vita in campo professionale: con il padre Giovanni, decise infatti di acquistare la ferramenta in via Giordani. Una scelta vincente e quanto mai azzeccata, che gli diede grandi soddisfazioni: negli anni ‘60 spostò l'attività nella centralissima via Roma e, negli anni ‘70, acquistò la sala da ballo del «Bue Rosso», trasformandola in un bellissimo mobilificio.

Sempre attivissimo, negli anni ‘80 decise di allargare ulteriormente gli spazi della ferramenta trasferendosi nell'ex cinema Verdi. Accanto ai fortunati affari, poté contare anche su una felice vita privata: nel ‘63 si sposò con Anna Maria, dalla quale ebbe 3 figli: Pietro, Augusto e Gisella. Proprio a loro, negli anni ‘90, lasciò le sue attività e si convinse ad andare in pensione, pur mantenendo sempre un occhio vigile sulle proprie «creazioni». Di recente, la sua gioia più grande fu quella di diventare bisnonno grazie al suo piccolo e adorato Alessandro, figlio della nipote Elisa.

IL PANETTIERE

Un uomo, Pino, amatissimo e ricordato con affetto da tutti, così come Andreano Isingrini, meglio noto come «Adriano», lo storico panettiere del paese, nato il 29 giugno del 1952 a Taverna di Bardi. Dopo l'adolescenza trascorsa in Valceno, nel 1975 si trasferì per motivi di lavoro a Parigi, dove raggiunse i suoi fratelli e, insieme a loro, anche la piccola comunità di Boccolo, allora residente nella capitale francese. Qui iniziò a lavorare come «scaldino», un termine coniato dagli stessi emigranti dell'Appennino parmense e piacentino che proprio a Parigi provvedevano al funzionamento delle caldaie a carbone; il lavoro stagionale (da ottobre a maggio) permetteva ad Andreano di far ritorno nella sua amata Bardi nel corso dell'estate. Fu in una di queste, precisamente nell'agosto del ‘78, che si sposò, a Campello Ferrari, con Rita; dalla loro unione nacquero due figli: Manuela e Remy. Nel ‘95, il fortissimo legame con la sua terra di origine lo riportò a «casa», dalla sua famiglia e dai suoi amici, nella sua Bardi, dove aprì con la moglie il panificio «Forno Antico», situato ai piedi del castello, in via Cella. Una dote innata, quella di Isingrini, per la produzione del pane: il suo fu, a detta di tutti, un prodotto unico ed inimitabile, che gli permise di affermarsi, a furor di popolo, come il miglior panificio della zona.

Un lavoro redditizio e soddisfacente, ma davvero molto impegnativo; nel 2011, cedette l'attività per godersi la pensione, ma accompagnò i nuovi proprietari nella gestione per un anno, fino al 2012. I funerali di Andreano Isingrini si terranno domani alle ore 10, 30 nella chiesa parrocchiale; quelli di Giuseppe Bertorelli, invece, avranno luogo oggi alle ore 10, nella medesima chiesa.