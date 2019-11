Furto allo «Smoking Shop»: è la nona volta

Ancora una volta i soliti ignoti sono entrati in azione in città. Questa volta ad essere stata presa di mira non è stata una privata abitazione ma un'attività commerciale, la tabaccheria caffetteria «Smoking Shop», che si trova all'incrocio tra via Parma e via La Malfa, strada quest'ultima che conduce al palazzetto dello sport.

I ladri se ne sono andati con un cospicuo numero di stecche di sigarette per un totale di alcune migliaia di euro. I malviventi hanno agito nella notte tra domenica e lunedì, ma la notizia si è avuta solo ieri: sono entrati in azione attorno alle 4 passando da una finestra situata sul retro dell'attività commerciale, dunque nascosti alla vista di eventuali passanti.

«Con un attrezzo da scasso i ladri hanno letteralmente divelto le inferriate poste a protezione della finestra e una volta compiuta questa operazione hanno forzato la finestra entrando nel retro del locale dove si trova il magazzino - afferma la titolare -. L'allarme è suonato ma nessuno ci ha fatto caso probabilmente perché nella zona sono numerosi gli allarmi di altre attività commerciali, di abitazioni o di autovetture che alle volte si attivano per nulla».

I ladri hanno impiegato pochi minuti per razziare le numerose stecche di sigarette stipate sugli scaffali in magazzino prima di uscire dalla medesima finestra e di fuggire probabilmente a bordo di un'autovettura guidata da un complice.

«Ad accorgersi di quanto successo è stato mio marito alle 5,30 al momento della riapertura. Ha visto tutto per terra e ha capito subito quello che era successo», prosegue la titolare.

«Quindi ha chiamato i carabinieri che sono arrivati per un sopralluogo. E' il nono furto che subiamo nel giro di una decina d'anni, non ci sentiamo tutelati, cosa dobbiamo fare?».

Alla donna non è rimasto altro da fare che recarsi nella caserma dei carabinieri e denunciare il furto: ai militari di via D'Acquisto spetteranno ora le indagini per risalire agli autori del furto con l'ausilio anche delle videocamere di sorveglianza sia del locale che della zona.

M.L.