Regio, Ade, Stt: buone notizie dai bilanci

ANTONIO BERTONCINI

Piani industriali con conti in equilibrio per i bilanci triennali 2020 – 2022 di Ade, Fondazione Teatro Regio e Stt. Mentre per l'azienda che gestisce le strutture funerarie del Comune, pur con qualche scricchiolio dovuto alle mutate condizioni di mercato, si tratta di una conferma, per le altre due siamo sicuramente di fronte al rientro da situazioni pesanti ereditate dal sistema Comune nel 2012.

In particolare, il Teatro Regio ha ritrovato da qualche anno il pareggio grazie a una serie di azioni messe in atto dall'attuale gestione, e Stt, la holding che ha sotto la sua ala Stu Stazione e Stu Authority, è finalmente riuscita a cancellare i conti in rosso, con una sola eccezione, i debiti verso il Comune di Parma per 16 milioni, che possono essere ripianati grazie a un cospicuo patrimonio di azioni Iren e immobili in capo alla società partecipata.

«Il contenimento dei costi e il mantenimento della qualità sono i nostri obiettivi principali – ha affermato Adalberto Costantini, amministratore di Ade, l'azienda che gestisce cimiteri e strutture funerarie –. Il Comune di Parma ha prolungato il contratto di servizio fino al 2034, e noi dobbiamo garantire di mantenere l'equilibrio finanziario, forse anche estendendo la nostra attività ad altri comuni della provincia, per sopperire alle mutate situazioni di mercato».

In effetti, molto sta cambiando sul mercato del «caro estinto», soprattutto per il sempre più frequente ricorso alla cremazione. Avelli e sepolture sono ormai in minoranza di fronte alle cremazioni, che hanno raggiunto una quota del 58 per cento nel 2019. Così molti avelli in scadenza di contratto rimangono vuoti, pur con le tariffe ferme al 2011. In parte, Ade sopperisce con la realizzazione di cellette per ossari e ceneri, e con la proroga nella gestione degli avelli in scadenza. Persino i corrispettivi dell'illuminazione votiva sono in calo. A far tornare i conti di un bilancio in lieve attivo sono però i dividendi della società comunale che gestisce i funerali e la riduzione del canone per i cimiteri alla Società Parma infrastrutture.

Anna Maria Meo, direttrice del Teatro Regio ha presentato il bilancio preventivo della Fondazione per i prossimi anni. In particolare, per il 2020 si prevede un budget di 13,5 milioni di euro, di cui 6,5 di contributi pubblici, 3,5 di sponsorizzazioni private (in costante aumento) e altrettanti di risorse proprie. Fra queste le entrate dai botteghini, che coprono il 20 per cento della spesa totale. Anna Maria Meo ha anche annunciato il ricorso al Consiglio di Stato per ottenere un contributo più adeguato dal Fondo unico per lo spettacolo, che potrebbe significare un aumento di 600mila euro l'anno.

Particolare attenzione sarà prestata a Parma 2020, con l'intenzione di «puntare al rinnovamento della produzione e del pubblico»: la stagione lirica sarà dedicata a un progetto sulla musica del 900, «un programma culturalmente ambizioso con un repertorio distante dalla tradizione», che sarà però recuperata in autunno con il Festival Verdi. A questo proposito, i numeri del Festival sono incoraggianti e in costante crescita: 26mila presenze nel 2019, con un incasso di 1.434.000 euro e l'85 per cento di copertura dei posti disponibili al Regio. E per il 2020 si pensa di crescere ancora.