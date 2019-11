Scarabelli: «Ma Fidenza è una citta sicura?»

«Siamo sicuri di essere al sicuro?»: il consigliere di opposizione Andrea Scarabelli (Uniti per Fidenza) affronta così il tema della sicurezza in città.

«È cronaca cittadina degli ultimi giorni l'aumento del numero di furti e dei tentati furti così come gli episodi di vandalismo e microcriminalità ai danni di anziani. Ormai la gente non si domanda se verrà derubata ma quando».

Insomma, per Scarabelli la situazione è drammatica anche più di quanto percepito: «La sicurezza non si fa postando la foto di un posto di blocco su Facebook. Serve la volontà di mettere mano agli strumenti legislativi che governo e Regione offrono ai comuni. Il ruolo della polizia locale è da sempre fondamentale per consentirci di vivere tranquilli, però va aumentato il numero degli agenti con ruolo operativo ripristinando ad esempio il vigile di quartiere. inoltre ne va migliorato l'equipaggiamento. I mezzi in dotazione alla Polizia locale hanno una media di più di dieci anni».

Non solo: «Occorre riavvicinare le forze dell'ordine ai cittadini anche attraverso l'istituzione di presidi e punti di ascolto. Serve un sistema di videocamere presidiate 24 ore a copertura non solo del centro ma anche delle frazioni».

«Ultimamente abbiamo visto l'installazione di tante telecamere: ma chi le controlla? Se queste non vengono presidiate per prevenire eventi criminosi, serviranno solo in un secondo tempo per cercare di capire chi è il colpevole. Ma il danno ormai è fatto. Sarebbe utile vedere alla sera pattuglie con i lampeggianti accesi, mentre girano per le vie cittadine, per dare un senso di presenza sul territorio».

La conclusione: «Sollecitiamo l'amministrazione perché secondo noi di Uniti per Fidenza, iniziando da questi semplici passi si garantirebbe maggiore tranquillità al cittadino. Ci sono i mezzi, ci sono le opportunità, manca forse la voglia di farlo? Mancano i soldi? Per quello che vogliono li trovano sempre però».

r.c.