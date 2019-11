Si intasca 476mila euro di fondi europei: imprenditore condannato

GEORGIA AZZALI

Fiumi di soldi che fanno gola. E anche nei progetti migliori dell'Unione Europea si può inserire chi riesce a drenare qualche rivolo a suo favore. Truffe più o meno in grande stile. Ma pur sempre truffe aggravate per ottenere erogazioni pubbliche. Come quella che avrebbe messo a segno nel 2012 il titolare della R&S Info, società di consulenza informatica parmigiana, intascando 476mila euro. Finito sotto processo, ieri è stato condannato a 1 anno e 3 mesi. Il giudice Annalisa Dini ha anche disposto la confisca dell'intera somma su cui avrebbe messo le mani l'imprenditore, concedendogli la sospensione della pena solo se - entro 60 giorni da quando la sentenza diventerà definitiva - verserà una provvisionale di 30mila euro alla Commissione Europea, che si è costituita parte civile.

Era stato l'Olaf - l'Ufficio europeo per la lotta antifrode - a far accendere i riflettori sulla girandola di società che ruotava attorno a «Metabo», il progetto incentrato sullo studio e il supporto nella gestione metabolica del diabete sia per i pazienti che per gli specialisti. Sia ben chiaro: l'inchiesta - e il processo - non hanno messo in discussione il valore e lo svolgimento del progetto. L'indagine ha seguito la traccia del denaro per capire come e perché la R&S Info, una società di consulenza informatica, abbia potuto ottenere il finanziamento.

Ma facciamo un passo indietro. Come si ottengono i fondi? Periodicamente vengono pubblicati bandi per presentare proposte di progetti di ricerca, poi quelle migliori vengono valutate come se si trattasse di una gara d'appalto. Per farsi avanti e ottenere i fondi le società si riuniscono in consorzi. Ma dalle verifiche dell'Olaf è emerso che si era formata una rete internazionale di imprese per frodare l'Unione e beneficiare dei finanziamenti. E tra queste spiccava quella dell'imprenditore parmigiano: a volte fungeva da consulente, in cambio di una percentuale sui finanziamenti, più spesso - tramite le stesse società - partecipava direttamente ai progetti assumendo anche il personale necessario.

Nel caso del progetto «Metabo» sul diabete la World Match Ltd, con sede a Malta, era inizialmente membro del consorzio, mentre la società parmigiana R&S faceva attività di consulenza. Dopo le prime verifiche della Commissione Europea, però - come ha sottolineato il pm Marirosa Parlangeli nella sua appassionata requisitoria -, la società maltese è stata esclusa per una serie di irregolarità, e il suo posto è stato preso dall'azienda parmigiana. E a quel punto, secondo l'accusa, è scattata la truffa. Perché la R&S non avrebbe avuto le competenze né tecniche né professionali per partecipare al progetto. Al di là dei familiari dell'imprenditore, infatti, la società avrebbe potuto contare solo su un paio di collaboratori a progetto. La sede della R&S, poi, non era altro che l'ufficio del titolare.

Che avrebbe avuto interesse a fare soldi, non a portare avanti il progetto. Certo è, come ha accertato la Finanza, che sul conto della società parmigiana sono arrivati 476.021 euro tra il 2008 e il 2012. Secondo l'accusa, in particolare, le schede orario del personale erano state contraffatte, con contratti di affidamento delle consulenze retrodatati. Anche sull'effettivo coinvolgimento dei familiari dell'imprenditore non sarebbe stata trovata alcuna prova: né i documenti né i testimoni sentiti hanno confermato la loro partecipazione al progetto. Non solo. Una parte del lavoro portato a termine da uno dei consulenti esterni non sarebbe stato nemmeno pagato, nonostante l'imprenditore avesse incassato i fondi.

Eppure il titolare della R&S aveva raccontato all'Unione Europea tutta un'altra storia. Quella di una società con persone giuste, competenze e capacità operative. La storia «vera», secondo la difesa: «Non c'è stata alcuna truffa. E faremo appello», si limita a dire l'avvocato Susy Malcisi.

Ma per ora è la ricostruzione dell'Ufficio antifrode ad aver convinto i giudici. La «fotografia» di un raggiro ai danni delle casse europee.