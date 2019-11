Yuri Ferrari, 23 anni: debutta il consigliere più giovane a Traversetolo

BIANCA MARIA SARTI

TRAVERSETOLO Ieri sera ha fatto il suo ingresso in consiglio comunale Yuri Ferrari, del gruppo di minoranza di centrosinistra «Insieme per Traversetolo». Si tratta del consigliere più giovane in assoluto (23 anni), che subentra alla capogruppo dimissionaria Gabriella Ghirardini, ex vicesindaco dell'amministrazione di Ginetto Mari ed esponente del Pd.

Per il gruppo è il secondo passaggio di testimone dopo le precedenti dimissioni dell'ex assessore Laura Monica, del Pd, sostituita da Domenico Pedretti, di area socialista.

Yuri, dopo una militanza nei Giovani democratici del Pd, ieri è entrato in consiglio da indipendente.

Nato a Montecchio il 17 agosto 1996, Ferrari ha sempre vissuto a Traversetolo. Studia Scienze politiche all'Università di Parma, sta completando il corso triennale ed è stato eletto presidente del consiglio studentesco dell'Ateneo.

«Nella mia famiglia sono il primo a fare politica in modo attivo - spiega Yuri Ferrari - nessuno dei miei genitori ha mai ricoperto una carica pubblica; mi considero un volto nuovo per il paese».

Il suo percorso politico è iniziato con il Pd e i Giovani democratici.

Sì l'esperienza con i Gd è stata fondamentale per formare la persona che sono oggi. Ora non ho più tessere in tasca, nonostante abbia continuato la collaborazione con il Pd. Il dialogo con il partito è sempre aperto, ma in consiglio comunale cercherò di rappresentare tutte le forze di centrosinistra, come consigliere indipendente.

Cosa pensa dei giovani e delle politiche giovanili a Traversetolo?

Il lavoro dell'amministrazione per i giovani è tutto da costruire. Circa tre anni fa l'attuale maggioranza ha bocciato tutte le nostre proposte: il laboratorio di cittadinanza attiva, lo spazio giovani al Lido e lo spazio On/Off, come a Parma. Anche la consulta giovanile, che vedevamo come luogo di scambio e relazione con le associazioni, è stata chiusa. Il tema delle politiche giovanili è stato tralasciato completamente da questa amministrazione: l'assenza di giovani under 30 nella maggioranza ha causato mancanza di interesse per questi temi e di visione futura. Io voglio rappresentare i giovani del paese, immagino una Traversetolo diversa, inclusiva, aperta e che crede nel futuro.

Il suo ingresso arriva in una fase ormai matura del mandato del sindaco Simone Dall'Orto: pensa già alle prossime elezioni?

Ringrazio Gabriella Ghirardini per il lavoro svolto fino a oggi e per avermi dato questa opportunità. Il mio ingresso in consiglio è una scelta plurale e condivisa da tutte le forze civiche locali che compongono la nostra lista. L'intento è portare una nuova voce e un nuovo punto di vista in consiglio; auspichiamo che questa scelta possa dare a me la possibilità di formarmi e creare le condizioni per radunare nuove energie in vista delle prossime elezioni».