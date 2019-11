E' di Borgotaro la controfigura di Lorenzo de' Medici

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO Nasce come cantante e vince, da giovanissimo, diversi concorsi, anche nazionali. Ora fa pure l'attore «parlante» o, anche, la controfigura di grossi personaggi. Ha 23 anni, è borgotarese e si chiama Pierfrancesco Melley. Perché ne parliamo? Perché da lunedì, su Raiuno, inizierà l'attesa fiction, in quattro puntate, «I Medici», terza stagione. Come prima esperienza, Pierfrancesco ha preso parte, come attore, nel film «The little hours», basato sul primo e sul secondo racconto del terzo giorno de «Il Decamerone» di Giovanni Boccaccio.

Le scene erano state girate a Fosdinovo, in Lunigiana. «Successivamente – ha spiegato Melley – sono stato contattato per interpretare uno dei coristi, nel film ''Dalida'', all'interno della ricostruzione del ''Festival di Sanremo'', ma dovetti rinunciare, in quanto mi era stato chiesto, come unica condizione, di tagliare i capelli».

Nel frattempo, ha proseguito l'attività di cantante e, per due anni, ha lavorato ininterrottamente con i Pooh, come corista, in sala d'incisione. E poi, la grande opportunità: la produzione Lux-Vide lo chiama per svolgere il ruolo (in tutte le puntate) di controfigura di Lorenzo de' Medici, interpretato dall'attore Daniel Sharman.

«Eh sì - ha spiegato Pierfrancesco - abbiamo la stessa fisicità, siamo alti uguali e, fisicamente, siamo strutturati nello stesso modo. Io l'ho sostituito, ad esempio, in scene girate di primo mattino, o al tramonto, mentre scendevo o salivo le scale, oppure di profilo, per lo più in penombra. Ed in tante altre situazioni, in cui, chiaramente dovevo sembrare lui…».

Le scene, questa volta, sono state girate, per lo più, tra Pienza e Monticchiello, in Toscana.

Ed ora cosa bolle in pentola? «Sto per iniziare una cosa importante, ma per scaramanzia, mi uniformo, per adesso, al famoso detto “non dire gatto se non l'hai nel sacco”». Complimenti…