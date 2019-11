Fidenza, addio a Renzo Manini: una vita nel negozio di abbigliamento

Mezzo secolo di vita dedicato al commercio: è scomparso a 76 anni Renzo Manini, storico negoziante di abbigliamento in città. Era un personaggio molto noto e stimato, in quanto con la moglie Gianna ha gestito un negozio di abbigliamento e biancheria, in pieno centro storico.

Originario del reggiano, con la famiglia si era trasferito a Fiorenzuola, dove i genitori erano commercianti ambulanti sempre nel settore dell'abbigliamento. Quindi negli anni Sessanta aveva aperto un negozio di fronte alla chiesa di Santa Maria, all'angolo fra le vie Gramsci e Berenini, sempre affiancato dalla moglie Gianna.

I coniugi Manini, due persone, cordiali, miti, gentili, negli anni si erano attirati una vasta e affezionata clientela. Non c'era fidentino che almeno una volta non avesse acquistato qualche capo dai Manini. E ancora a distanza di anni, alcune signore di una certa età, conservano ancora capi acquistati da Renzo e Gianna. Dopo diversi anni, i coniugi Manini si erano trasferiti in un altro negozio, spostandosi alcuni metri più avanti, sempre nella centralissima via Gramsci. Nel loro fornitissimo negozio si trovava di tutto, dalle gonne ai calzoni, dalle maglie alle calze, dai giubbotti ai giacconi.

Renzo, dotato di lunga esperienza nel settore e professionalità, era sempre pronto a offrire consigli ai suoi clienti. Un negozio, il loro, rimasto in attività sino ad inizio duemila, quando poi Renzo e Gianna avevano raggiunto il meritato traguardo del pensionamento. Nel locale di via Gramsci erano poi subentrati i figli Stefano e Simona, che avevano continuato nel commercio, ma cambiando genere e dedicandosi al settore dell'ortofrutta. Mentre Alessandra è insegnante di educazione fisica.

Nel tempo libero, Renzo aveva una grande passione: la pesca, che gli aveva dato tante soddisfazioni. Aveva fatto parte del gruppo dei pescasportivi del Dlf, partecipando a gare e conquistando anche diversi riconoscimenti. Una passione questa che aveva contagiato anche il figlio Stefano.

Renzo ha lasciato una bella e numerosa famiglia, composta dalla moglie Gianna - con la quele viveva a Montauro - dai figli Stefano con Paola, Alessandra con Bruno, Simona con Massimiliano, dagli adorati nipoti Andrea, Maria Chiara, Nicole, Anna, Elena, Silvia, Carlo, Sebastian, dal fratello Nello, dalla sorella Norma e dai parenti. Il rosario sarà recitato questa sera e domani, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio, a Salso. Il funerale sarà celebrato lunedì, alle 10, sempre nella stessa chiesa di Sant'Antonio. s.l.