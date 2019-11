Mattarella, l'attesa e l'incontro con universitari e bambini

ROBERTO LONGONI

Visibilità 170 metri sul Verdi. Fa niente: dove l'occhio si arrende entrano in gioco gli strumenti. L'aereo presidenziale dalla nebbia scende e nella nebbia tocca il suolo. Chi lo attende a bordo pista nemmeno lo vede: lo sente. Sono le 10,40. Tutto come da programma, forse anche quel mare lattescente appeso sulla pianura lo è. Sergio Mattarella ne sbuca poco dopo, accolto dal prefetto Giuseppe Forlani, per salire sull'Audi A8 blu scura con le bandierine ai lati del cofano: a sinistra quella del Quirinale, a destra il tricolore. Il traffico è rado: il corteo del capo dello Stato viaggia spedito. Alle 10,53 le sirene ne annunciano l'arrivo all'esterno del Paganini.

Da almeno mezz'ora sono state chiuse le porte dell'auditorium, dopo che sono sfilati i rappresentanti del nostro mondo imprenditoriale e politico, le autorità militari, civili e religiose. E figure chiave dell'Università, ovviamente: è per l'apertura dell'anno accademico che il presidente della Repubblica è qui. Qualche minuto di tolleranza rispetto alle 10,15, limite all'accesso degli accreditati, poi chi c'è c'è (ma nessuno resta fuori). Il parco ex Eridania è blindato. Si entra a piedi, e chi prova a legare la bicicletta al palo più vicino in viale Barilla viene invitato a spostarla di qualche metro. Al guinzaglio, un cane poliziotto addestrato a fiutare esplosivi compie un ultimo giro attorno all'auditorium. Ovunque, uomini e donne delle forze dell'ordine: in divisa o in borghese con il distintivo in bell'evidenza. Oltre le vetrate dell'atrio del Paganini si intravvede la statua vivente di un corazziere. Altri due sono più all'interno.

Alle 10,52, da viale Barilla entrano una Giulietta bianca e una Renegade della Polizia. L'Audi presidenziale è tra due Passat, prima di un grande pulmino Mercedes e uno Volkswagen, più piccolo. «Nemmeno una Maserati» mormora qualcuno, rimpiangendo i lontani fasti dell'industria automobilistica italiana. L'A8 si ferma di traverso a una quindicina di metri dall'ingresso dell'auditorium. Scomparsi gli accenni di sole, fa più freddo di un'ora fa. Stefano Bonaccini sembra non curarsene. È all'esterno, in completo blu con camicia blu sbottonata al colletto. Con lui, il presidente della Provincia Diego Rossi e il sindaco Federico Pizzarotti: anche loro senza giaccone, ma con la cravatta a chiudere ogni spiffero sotto il collo. Strette di mano, sorrisi. Poco dopo, il rettore Paolo Andrei, in ermellino accompagna Mattarella all'interno.

Prima di prendere posto in sala, il presidente si intrattiene con cinque universitari: Tudor Haja (terzo anno di Medicina), Nicolò Mezzasalma (quarto di Veterinaria), Manuela Semeraro (secondo magistrale di Biotecnologie gastronomiche molecolari e industriali), Francesca Arrigoni (quarto di Medicina) e Sara Casalino (quarto anno di Chimica e tecnica farmaceutica). Un incontro breve ma non frettoloso. Loro salutano Mattarella a nome di tutti. E lui chiede quale facoltà frequentino. «Un uomo molto cordiale - dirà poi Haja -. “Siate orgogliosi della vostra università” si è raccomandato, ricordando la fascia A».

Cominciano gli interventi in sala. E all'esterno si presentano alcuni universitari di domani: trascorsa una quindicina di minuti, si schiera la VD del convitto Maria Luigia. Gli alunni portano piccoli tricolori, cartelli di benvenuto. Aprono uno striscione: «Caro presidente, noi abbiamo un trisnonno dell'Assemblea costituente». È Raffaele Numeroso: la pronipote Maddalena, alunna della VD, senza averlo potuto conoscere (è morto nel 1969) è qui anche per lui. Si affianca un'altra classe: la VC del Micheli. «W la Democrazia, la cosa più bella che ci sia» recita un cartello. Alcuni sono in giacca leggera, ma resistono stoici come gli altri. All'uscita di Mattarella, alle 12,37, il picchetto d'onore della gioia si riscalda tra grida, battimani, sventolii di bandiere. Sotto gli occhi della madre, l'insegnante Antonietta Pingitore, Gloria Macchitella consegna al presidente le proprie scarpette da ballerina incorniciate con petali di rosa. Sul retro, una lettera accorata sulla necessità di aiutare l'arte e i teatri. «Altrimenti, dovrò danzare all'estero» dice la bambina. Altri consegnano un quaderno pieno di firme e auguri. Il presidente ringrazia, stringe le mani a tutti, firma anche un paio di autografi. Gli alunni intonano l'inno di Mameli, mentre sale in auto. L'Audi parte quando si è al «le porga la chioma...». Chi sperava si fermasse fino alla fine del canto si consola presto: «Quaranta minuti in piedi e al freddo, ma ne valeva la pena».