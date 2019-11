Mezzo milione di euro per strade e scuole

Oltre mezzo milione di euro per strade provinciali e scuole superiori.

E l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno «Contro i muri della vergogna», proposto dal Coordinamento nazionale enti locali per la pace, in occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989.

Sono solo alcune delle decisioni prese ieri mattina durante la seduta del consiglio provinciale, riunitosi a palazzo Giordani.

I consiglieri hanno approvato unanimemente la variazione del bilancio di previsione che recepisce una serie di maggiori entrate, tra cui circa 290 mila euro di entrate tributarie, per lo più da Rc auto, 12 mila euro per la vendita delle azioni di Crpa-Centro Ricerche Produzioni Animali (non più collegato ad attività istituzionali dell'Ente) e 216 mila euro di risparmi.

Questi fondi sono stati destinati alle strade e alle scuole superiori e consentiranno, tra l'altro, interventi urgenti sulla provinciale 12 di Mezzani, sulla provinciale 30 di Pellegrino, sulla provinciale 21 di Anzola, e sulla provinciale 359 di Salsomaggiore-Bardi, andando a coprire (in parte) i costi degli interventi di somma urgenza dovuti al maltempo dei giorni scorsi.

Il presidente Diego Rossi ha inoltre comunicato il trasferimento di maggiori risorse a Smtp, agenzia che opera a Parma e provincia, per migliorare il trasporto scolastico.

«È una decisione che nasce dalle richieste del territorio – ha affermato Rossi – e che è possibile grazie al buon lavoro svolto in questo anno di mandato dall'Amministrazione. Un bus che arriva dieci minuti prima o il ripristino delle cunette lungo le strade sembrano piccole cose, ma possono fare la differenza».

Approvata anche la programmazione territoriale in materia di offerta d'istruzione e di organizzazione delle scuole superiori per l'anno scolastico 2020/2021, illustrata dal delegato Aldo Spina.

Tra le novità di quest'anno: l'avvio della sperimentazione dell'indirizzo Teatro al liceo artistico Toschi, già autorizzato dal Ministero, e l'istituzione di un istituto comprensivo a Fidenza, che aggrega la media Zani, la primaria Collodi e la Rodari dell'infanzia.

Le decisioni sono frutto di un percorso condiviso con le scuole e l'ufficio scolastico territoriale e gli enti locali e le rappresentanze sindacali. Quanto al documento «Contro i muri della vergogna», il consiglio provinciale si è schierato contro la «diffusione dell'ideologia dei muri».

Il documento sarà inviato a tutte le scuole superiori del territorio, che vengono invitate a diffonderlo e a realizzare iniziative sul tema.

In chiusura di seduta, il delegato alla viabilità Giovanni Bertocchi ha illustrato gli interventi in corso a seguito del maltempo dei giorni scorsi. L.M.