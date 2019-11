Prima lo borseggiano. Poi gli svuotano il conto

«Ho viaggiato il mondo. E non ho mai avuto problemi. Poi prendo il bus a casa mia e vengo borseggiato. E mi svuotano pure il conto».

La rabbia è evidente. Anche se serve a poco. «Così come c'è poco da dire. Ero sul bus della linea 8, intorno alle 11.30 di giovedì. Ho notato un tale, uno straniero, che mi stava vicino. Ed un paio di volte mi ha anche urtato ma essendo il bus pieno non c'ho fatto caso. Solo dopo che quello è sceso e ho infilato la mano nel borsello ho capito di essere stato derubato». Non solo una volta. Ma ben due. «Ho bloccato le carte di credito. Ma ho scoperto che avevano già prelevato il massimo di spesa». Quindi è arrivato il momento delle denunce, della burocrazia. «Ho scoperto che ogni giorno la stessa cosa succede ad almeno cinque persone. E, sembra assurdo, nessuno riesce a fare nulla per proteggerci». r.c