Salso, lavori della pista ciclabile sospesi dal Tar

EGIDIO BANDINI

Variazioni di bilancio, trasporto sociale, cultura, ma anche aziende che passano di mano, sul tavolo al consiglio comunale di Salsomaggiore.

Dopo la comunicazione del presidente per una compensazione del bilancio pluriennale, che non necessita di ratifica, l'assessore Ruina ha illustrato le nuove variazioni di bilancio che, ha sottolineato, consentono al Comune di affrontare efficacemente l'anno in corso, stilando un bilancio in equilibrio.

Critiche sono giunte dall'opposizione che ha rimarcato il fatto che la contrazione del gettito riferito alla tassa di soggiorno, per 30mila euro complessivi, e il calo anche della Tari per altri 30mila, diano il quadro di una città in sofferenza, con un calo di presenze e anche la chiusura di numerose attività.

La Ruina, per parte sua, pur ammettendo che esistono delle criticità, ha sottolineato come, in realtà, si sia registrato un alto numero di presenze di minorenni, che sono esenti dalla tassa e che le variazioni deliberate si sono rese necessarie per adeguare gli investimenti pluriennali ed effettuare interventi urgenti, come i lavori al Palacongressi per l'incremento di prenotazioni, la gestione calore e l'aggiornamento delle telecamere di sorveglianza al nuovo programma nazionale di riconoscimento targhe e controllo transiti.

Fra gli investimenti, la pista ciclabile da Ponte Ghiara all'ospedale di Vaio, per la quale, rispondendo alle domande della minoranza, l'amministrazione ha detto che contribuirà con 77mila euro circa, che i lavori sono iniziati, ma che un ricorso al Tar li ha fatti sospendere temporaneamente.

Continua il rapporto con Credit Agricòle per la tesoreria comunale e il consiglio ha approvato il rinnovo della convenzione con San Polo d'Enza per la segretaria generale Stefanini, con un aumento della presenza a Salso, che passa dal 50 al 60% del totale. All'unanimità è passato l'accordo per la gestione della biblioteca in rete provinciale, come unanime è stata l'approvazione del nuovo regolamento per il trasporto sociale, esteso a tutte le frazioni al di fuori del centro urbano del capoluogo, senza limiti Isee, per gli ultrasessantacinquenni, privi di patente, con una maggiorazione del 10% sul costo.

Dopo le interpellanze sui buoni pasto ai dipendenti e sulla qualità dell'acqua di Emiliambiente, la consigliera Chiussi ha chiesto lumi sulla situazione della lavanderia «La salsese», che sarebbe stata ceduta al gruppo «New Fleur» con sede a Coltaro di Sissa. Il sindaco ha risposto che sì, la proprietà ha venduto l'azienda, compreso lo stabile che sarà riconvertito in deposito logistico, aperto da aprile 2020 e dove troveranno impiego 17 lavoratori, sebbene part-time, dei restanti dipendenti, una decina lasceranno il lavoro con incentivi e 25 saranno trasferiti a Coltaro, con indennità di trasferta se con mezzi propri, o con trasporto a cura della ditta.

«L'azienda era sana - ha detto il sindaco - ma le sue dimensioni non permettevano una prospettiva efficiente di mercato. Così, se la lavanderia a Salso chiuderà, perlomeno il sito non verrà abbandonato, ma riconvertito».