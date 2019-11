Stregati dal Black Friday: tutti in coda alle casse

MONICA CALAMANDREI

Impossibile in questi giorni girare in città senza imbattersi nei classici cartelli neri con la scritta «Black Friday» che invadono le vetrine di tanti negozi, promettendo sconti imperdibili su qualunque tipo di prodotto. E sono sempre più numerosi quelli che decidono di approfittarne, scatenando la corsa all'acquisto.

Il gran giorno, dunque, è appena stato archiviato. Ma come i beninformati sanno bene, ormai non c'è soltanto l'ultimo venerdì del mese di novembre (cioè il giorno dopo la festa americana del Ringraziamento) per scatenarsi nelle spese pazze: da qualche anno le promozioni possono durare anche una settimana come succede da Pittarosso o alla Mediaworld.

Così anche a Parma il Black Friday sta diventando una moda a cui è impossibile rinunciare.

Ma siamo sicuri che questi sconti siano davvero così imperdibili? «Sicuramente per noi è la promozione migliore di tutto l'anno - spiega Cristiana, commessa di Unieuro. – I prodotti più venduti sono tablet e cellulari, scontati anche del 50%, ma tanta gente aspetta questo giorno per acquistare, a un prezzo migliore, anche alcuni elettrodomestici». E' il caso di Marta che insieme al marito Paolo esce soddisfatta dal negozio con una nuova scopa elettrica «Abbiamo aspettato proprio oggi per venire a comperarla perché sapevamo che l'avremmo pagata meno».

E se inizialmente queste promozioni riguardavano solo le vendite online, oggi tantissimi esercizi commerciali si sono adeguati al trend. Cristina, commessa di Punto Scarpe Group dell'Eurosia sottolinea come ogni anno il Black Friday venga sempre più pubblicizzato portando i clienti ad organizzarsi in anticipo per non perdere questa occasione. «In realtà noi di offerte ne abbiamo sempre ma in questi giorni la gente sembra impazzita. Deve comperare ad ogni costo».

C'è ancora qualcuno che sia immune dal contagio? Ad esempio Erika, che si aggira in un negozio di abbigliamento e dichiara di essere lì per caso. Oppure Vincenzo, Antonella e Concetta: in fila al negozio della Vodafone, assicurano che non sapevano nulla della promozione (ci crediamo?). Gian Luca, invece, è contentissimo del suo affarone: «Mi serviva una giacca - afferma uscendo dalla Conbipel – e ho aspettato oggi per poterla pagare meno».

Alcuni supermercati aderiscono a questa giornata. Alla Conad con una spesa minima di 50 euro regalavano 10 euro di buono spesa». Un curioso Black Friday da Autotorino, (che a Parma ha le concessionarie Bmw, Mini e Mercedes): fino al 2 dicembre sul portale del gruppo è possibile acquistare per 10 euro uno dei cinquemila buoni-sconto da mille euro messi a disposizione dal gruppo.