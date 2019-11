Visite hard: «Il medico mi ha baciata. Chiesi aiuto alle Iene»

Fragile, come poteva esserlo una ragazza di 17 anni a causa di quei 140 chili che erano la sua condanna. Ma anche ora che il suo corpo non è più una prigione la fragilità resta: per riuscire a raccontare le presunte molestie, durante l'udienza di ieri ha preteso di rispondere alle domande dei giudici, del pm e degli avvocati dietro ad un paravento, in modo da non incrociare mai lo sguardo di Gianfranco De Lorenzis, il chirurgo bariatrico che le aveva promesso di farla diventare bella. «Alla visita andai con mio padre, ma il medico lo fece uscire. A quel punto iniziò a fare domande sulla mia vita sessuale, ma alla seconda l'ho interrotto, dicendogli che ero vergine. A quel punto il dottore mi disse: “la prossima volta che vieni facciamo del sesso così ti godi un po' la vita”», racconta la 30enne della provincia di Reggio, ripercorrendo la visita a cui si era sottoposta nel 2007, quando era ancora minorenne, per risolve i suoi problemi di obesità.

«Mentre mi prendeva le misure mi faceva sentire che aveva un'erezione. Mi baciò leccandomi le labbra», prosegue la giovane, che dopo quell'episodio non volle più tornare dal chirurgo. «Mandai anche una mail a Nadia Toffa delle Iene per raccontare la mia storia». Proprio le Iene, anni dopo, porteranno alla ribalta nazionale le presunte molestie del chirurgo ai danni delle pazienti. «Dormivo con i sonniferi, stavo calma con il Valium e gli antidepressivi. Ci fu anche un tentativo di suicidio», ricorda, ripercorrendo il calvario prima della denuncia fatta nel 2016.

«La paziente uscì sconvolta perché le dissi che doveva continuare il percorso con la psicologa», ribatte De Lorenzis, nella dichiarazione spontanea resa per allontanare l'ombra delle molestie. «Ci adoperiamo per sostenere umanamente queste vittime», dichiara Roberto Mirabile, presidente della Caramella Buona che tutela 5 parti civili (compresa la 30enne). P.Dall.