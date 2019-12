«Caso Amazon», Serpagli al Tg1

MONICA ROSSI

BEDONIA Ricordate la polemica (garbata) innescata dalla lettera del sindaco di Bedonia, nella quale il primo cittadino invitava i bambini e i ragazzi (ovvero le loro famiglie) a prediligere, per gli acquisti, i negozi di prossimità anziché le piattaforme dell'e-commerce?

Galeotto fu l'avviso pubblicato a fine ottobre dal plesso bedoniese in cui si informava che, grazie all'iniziativa «Un click per la scuola», Amazon dona il 2,5% dell'importo speso sotto forma di credito virtuale (che le scuole beneficiarie possono poi spendere, secondo necessità, facendo a loro volta acquisti sulla stessa piattaforma).

Ebbene, non paga di essere finita sui quotidiani nazionali ed essere stata commentata da diverse emittenti radiofoniche (tra cui Radio24), la vicenda è stata ripresa ieri anche dal Tg1, nell'edizione delle 20.

Nell'ampio servizio, Gianpaolo Serpagli ha ribadito la propria posizione, invitando a privilegiare le botteghe di vicinato perché «acquistare a Bedonia vuol dire mantenere vivo quel tessuto artigianale e commerciale che rende viva la nostra comunità».

Concetti ribaditi poi dai commercianti intervistati, tra cui Elena Lusardi - titolare dell'edicola che commercializza anche prodotti per la scuola - che ha messo l'accento sui vantaggi di una piccola comunità dove a volte basta una telefonata o un sms per avere un servizio. È insomma la differenza tra i colossi della rete e le realtà di paese, che vanno privilegiate e premiate.

«Se il paese è vivo, vive anche la scuola», ricorda ancora il sindaco.

Scuola e commercio sono, infatti, per l'amministrazione in carica, centrali per scongiurare lo spopolamento della montagna e rilanciarne il tessuto economico. Da qui è infatti poi proseguito il servizio del Tg1 per parlare del Centro Commerciale Naturale (Ccn), nato nel 2010, primo nel suo genere in Emilia Romagna e oggi realtà che riunisce numerose attività commerciali.

Intervistato, il vicepresidente Marco Mariani ha illustrato la «Fidelity Card» del Ccn che, prima nel suo genere addirittura a livello nazionale, «è uno strumento con cui al consumatore, a fronte di una spesa effettuata in uno dei tanti esercizi di Bedonia, viene riconosciuto un credito che può essere utilizzato subito oppure in un secondo momento».

Ampio spazio infine è stato riservato a «Nido 365», il nuovo progetto dell'amministrazione bedoniese che, per rispondere alle esigenze delle coppie che lavorano, permette loro di lasciare i propri figli in un asilo nido e una scuola materna aperti anche durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, con orario prolungato fino alle 18.30.