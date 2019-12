Addio a Luigino Bricoli, falegname storico

LESIGNANO Si sono svolti ieri mattina nella sua Mulazzano, alla presenza dei tanti amici che si sono stretti alla moglie Domenica, alla figlia Serena, ai fratelli e ai nipoti, i funerali di Luigino Bricoli, 76enne conosciuto come «Gigen al Maringón», colui che per lunghi anni è stato il falegname del territorio, molto conosciuto nel comune di Lesignano de' Bagni.

Un mestiere che ha iniziato a praticare a soli quattordici anni come apprendista e che ha svolto con grande passione per quasi 40. Amava raccontare come la sua strada fosse tracciata fin dall'infanzia. La scoperta di questo lavoro affascinante era infatti iniziata da bambino: i suoi giochi preferiti erano i chiodi e il martello. Mettere insieme i pezzi, vedere tra le proprie mani nascere qualcosa di nuovo, era per Bricoli una sensazione magica. A quattordici anni ha iniziato dunque in un'azienda a Traversetolo, dove ha imparato le tecniche per realizzare gli arredi e ha affinato l'arte del lavorare il legno. Poi la svolta e la volontà di mettersi in proprio.

Quando il falegname di Mulazzano ha deciso di cessare l'attività, Bricoli l'ha rilevata e ha iniziato anche a realizzare serramenti. Lavorare il legno per Bricoli era una vera passione più che un mestiere. Per oltre trent'anni ha lavorato nel suo capannone, incurante delle domeniche e dei giorni di festa, pensando solo alla soddisfazione che provava a vedere terminata l'opera e alla riconoscenza del cliente che gli aveva commissionato l'incarico.

E anche dopo la pensione, ha continuato a fare piccoli lavoretti, a curare i suoi tre orti e il noccioleto che coltivava con molta dedizione. «Se mi fermassi non saprei come passare il tempo e mi sentirei perso», diceva. A costringerlo al riposo, una lunga malattia che purtroppo ha segnato gli ultimi anni della sua vita.

m. c. p.