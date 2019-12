All'asta (per solidarietà) i disegni dei bimbi realizzati con l'aiuto di Asveri e Siliprandi

Primo sabato, quello di ieri, con tanta voglia di Natale in città. Sono arrivati infatti in piazza Garibaldi, il grande abete, le luminarie allestite in tutto il centro storico e in funzione a pieno ritmo la pista del ghiaccio e la giostrina. Ma è stata anche una giornata dedicata alla solidarietà, con gli anolini andati a ruba nello stand allestito in piazza e con l'asta benefica dei disegni del bambini nel cortile del municipio.

Con la solita generosità tanti borghigiani hanno partecipato alle iniziative benefiche. Asta la vista, la carica dei 100. Ieri pomeriggio, nonostante il freddo pungente, nel cortile del municipio è andata in scena l'asta, durante la quale sono state battute le cento opere realizzate dai bambini che hanno partecipato al laboratorio di strada, in via Cavour, durante l'ultima edizione di Borgofood. L'asta è stata condotta con simpatia e bravura dai fidentini Giancarlo Pioli e Anto dj, che hanno commentato ogni opera.

Alcuni dei piccoli artisti, Adele, Viola, Carlo Alberto, Maria Vittoria e altri, erano presenti con mamme, papà e nonni, e si sono aggiudicati le loro opere.I pittori, Gianfranco Asveri e Beppe Siliprandi, con grande generosità, la solita che li contraddistingue, hanno acquistato tanti disegni dei piccoli artisti. Il ricavato dell'iniziativa, è stato devoluto alla cooperativa Arcobaleno, che si occupa in città di ragazzi diversamente abili.Tanti fidentini hanno affollato il centro storico, nella consueta «vasca» del sabato, ammirando la piazza, che si presentava come una suggestiva cartolina natalizia d'altri tempi. E intanto tante altre iniziative sono in cartellone per tutto il mese di dicembre.

s.l.