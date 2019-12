Altri 350mila euro per il «Maniforti»

MARIAGRAZIA MANGHI

MEDESANO Passaggio decisivo per la riqualificazione del campo sportivo dedicato al gioco del calcio Ivo Maniforti di Medesano: il progetto ha avuto il via libera del Coni e sono state avviate le procedure per l'attivazione del mutuo di 350mila euro che verrà stipulato entro fine anno con l'istituto per il credito sportivo a tasso zero.

L'importo, che verrà versato nelle casse comunali entro il 31 dicembre dovrà essere restituito in 15 anni; i lavori dovranno iniziare entro il 2020 e terminare entro il 2021.

La cifra, importante, sommata ai 150mila euro ottenuti a fondo perduto grazie a un bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna e vinto dall'amministrazione verrà utilizzata per realizzare il campo in erba sintetica, molto atteso, la pavimentazione dei vialetti di accesso ai campi e agli spogliatoi, l'installazione del solare termico, la riqualificazione del locale ristoro e della biglietteria; il disegno prevede anche nuovi servi igienici per il pubblico e in dirittura d'arrivo sono stati inseriti i lavori per il rifacimento delle due tribune, da 170 posti quella che guarda il campo in erba e 100 posti per il sintetico.

«Il nostro progetto è stato premiato e potrà accedere alle facilitazioni previste dal bando “Sport missione comune” promosso da Anci – hanno sottolineato il sindaco Michele Giovanelli e il delegato allo sport Gian Maria Ceci che hanno incontrato per la definizione dei dettagli Alessandro Massai, referente per l'Emilia-Romagna della banca pubblica che da 60 anni finanzia l'impiantistica sportiva –. Riusciremo a implementare il disegno iniziale con gli interventi sulle tribune e destineremo la quota derivante dai ribassi d'asta nella progettazione e realizzazione della nuova illuminazione dei campi».

La gara sarà bandita a primavera e i lavori, che inizieranno la prossima estate dovranno essere terminati entro 2 anni.