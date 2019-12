Carri attrezzi scatenati: 37 auto rimosse dal parcheggio

GIAN LUCA ZURLINI

Arriva un'altra partita di cartello allo stadio Tardini, che oggi pomeriggio sarà vicino al «tutto esaurito» per il confronto tra i crociati e il Milan e ancora una volta il carro attrezzi fa gli «straordinari» allo scambiatore Nord.

DECINE DI AUTO RIMOSSE

Già nella mattinata di ieri, con un'inflessibilità degna probabilmente di miglior causa i carri attrezzi della ditta incaricata della rimozione dei veicoli hanno iniziato a lavorare senza sosta per rimuovere dal parcheggio vicino al casello dell'A1 i mezzi degli automobilisti che le avevano lasciate in sosta non autorizzata visto che il divieto di parcheggio scatta dal giorno prima a quello precedente le partite allo stadio Tardini. Un via vai documentato dalle foto che pubblichiamo e che costerà un vero e proprio salasso ai malcapitati automobilisti (37 il dato ufficiale dei mezzi rimossi fornito dal Comune) e che ha subito scatenato le proteste dei cittadini per una misura ritenuta troppo restrittiva e, soprattutto, applicata con assoluta inflessibilità. Misura, va detto, voluta comunque dalla questura.

PROBLEMA AVVISI

I cartelli, sia fissi che mobili, per la verità c'erano: ma il punto è che spesso allo scambiatore ci sono auto che vengono lasciate anche per alcuni giorni. E, visto che il problema della «strage» di auto rimosse riguarda quasi sempre solo il parcheggio scambiatore mentre è rara la necessità di interventi di rimozione nelle strade attorno al Tardini, forse servirebbe un ripensamento per rendere il divieto meno allargato nel tempo e considerare soltanto il giorno della partita per la rimozione. Perché a rimetterci, in questo caso, oltre alle tasche degli automobilisti, sembra esserci anche il buon senso.