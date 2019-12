Il visionario Chinneck sbarca a Parma

L’artista visionario Alex Chinneck per la prima volta a Parma con una retrospettiva sull’installazione Iqos World revealed by Alex Chinneck.

Da oggi fino all’8 dicembre dalle 16, gli spazi del polo culturale BDC28 di borgo delle Colonne 28 ospiteranno in anteprima assoluta la retrospettiva su Iqos World revealed by Alex Chinneck, la monumentale installazione presentata in occasione della Milano Design Week 2019, che ha catturato l’attenzione dei media e di oltre 200mila visitatori in una sola settimana.

La mostra ripropone alcuni elementi chiave del progetto - tra questi la zip, tratto distintivo di tutta la produzione dell’artista - che aveva visto come protagonista la facciata di un palazzo tipicamente milanese e lo spazio al suo interno. Con questo espediente Chinneck dà origine a una serie di fenditure surreali che trasportano il visitatore in un’esperienza inedita. Ed è stata proprio questa riflessione, volta a rivelare una visione alternativa del futuro, che ha guidato lo sviluppo della collaborazione tra l’artista e Iqos.

In esclusiva l’artista britannico, noto per la sua cifra stilistica dirompente, torna in Italia con una personale che illustra lo sviluppo della memorabile opera site-specific. Capace di creare installazioni scultoree che scompaginano il mondo che ci circonda, mettendo in discussone la comprensione di oggetti familiari, l’artista crea un universo surreale in cui il legno si annoda, l’asfalto si arriccia, e i mattoni si sciolgono: Chinneck rivela così una attitudine particolare nell’introdurre la fluidità scultorea in quelle forme considerate inflessibili.

«Il progetto realizzato in collaborazione con Iqos è stato un successo e sono orgoglioso della meravigliosa risposta che ha ricevuto durante la Milano Design Week - racconta Alex Chinneck -. Sono molto contento di tornare in Italia per presentare la documentazione che racconta questa collaborazione e di raccontare il mio lavoro per la prima volta a Parma».

L’apertura verso il futuro e l’innovazione non sono l’unico elemento distintivo di questa esposizione. Il processo di trasformazione che aveva caratterizzato l’intervento monumentale della Design Week ben si lega alla location che ospita oggi l’installazione a Parma, il polo culturale BDC28, ex chiesa sconsacrata le cui origini affondano nel Medioevo. Nel rispetto della storicità dell’edificio l’artista modula gli spazi interni tramite monolitiche cerniere creando un senso di apertura verso immaginifici portali e infinite vie verso un possibile futuro.

A incorniciare il percorso espositivo, le immagini che raccontano e illustrano l’installazione e l’interazione con il pubblico in un dialogo continuo tra l’interno e l’esterno, il presente e il futuro.

r.c.