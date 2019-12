Manuel Agnelli: «Sono timido ma in scena trovo un mio linguaggio»

Margherita Portelli

Per molti la sua voce somiglia a una carezza. Calda, delicata, capace di scuotere e intenerire allo stesso tempo. Manuel Agnelli si prepara a condividere una serata unica a tu per tu con il pubblico, lunedì 9 dicembre, al Teatro Regio. Il frontman degli Afterhours, – uno dei personaggi più iconici della contemporaneità musicale del nostro Paese – salirà sul palco per una serata organizzata da Puzzle Concerti accompagnato da Rodrigo D'Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo sodale ormai da molti anni in numerosissimi progetti, per l'evento «An Evening with Manuel Agnelli».

Dopo il successo del tour primaverile, l'artista ritorna nei teatri con alcune date «gioiello», in cui la formula di una scaletta libera, unisce musica, letteratura e racconto. Versioni rivisitate dei brani degli Afterhours si alternerano a tante cover significative per il percorso musicale dell'ex giudice di X-Factor e a letture che ne hanno ispirato la poetica. Noi lo abbiamo intervistato.

«An evening with Manuel Agnelli» unirà musica, letteratura e racconto in un dialogo intimo e confidenziale con il pubblico. Quale è la cosa che l'ha emozionata di più in questo tour che ha portato in giro nei teatri in primavera e che ha ripreso da qualche settimana?

«La grande novità è naturalmente quella di essere per la prima volta quasi da solo sul palco (insieme a Rodrigo d'Erasmo), senza essere “emotivamente protetto” dalla band. Ho scoperto di riuscire a condividere delle storie, al di là dei brani, cosa che a dire il vero io non avevo mai fatto durante i concerti, ritenendo che l'enorme energia che si sprigionava con la musica fosse sufficiente. Rispetto al tour di aprile abbiamo cambiato molte cose e stiamo rodando lo spettacolo».

È stato difficile questo suo «aprirsi» al pubblico?

«Di natura, anche se non sembra, sono abbastanza introverso. Un timido che si è sempre violentato salendo sul palco, perché proprio sul palco ha trovato un suo linguaggio. Naturalmente la tv mi ha aiutato parecchio a “sciogliermi” ed ora, pur dovendo sempre superare una naturale ritrosia, trovo molta meno difficoltà nel mostrarmi, anche più intimamente, al pubblico. Mi sento molto fortunato a scegliere di poterlo fare, questo sì».

È da poco uscito anche l'album, in tiratura limitata. Un disco live per il suo primo progetto solista…

«Questa fase che mi vede da solo in giro per l'Italia, più che un progetto, è uno spazio di libertà che sto coltivando, utile ad uscire da una routine nella quale, con la band, si rischiava di cadere e che è bello superare, per poi fare ritorno».

Quindi cosa può dire al popolo di fan degli Afterhours sul futuro della band?

«Abbiamo scelto di prenderci una pausa, che poi è tale fino a un certo punto (quest'anno abbiamo già partecipato insieme a due importanti eventi e presto ce ne sarà un terzo). Posso dire che certamente non faremo più tour da 120 date l'anno, per stare più vicini al linguaggio vero e proprio della musica, ma sicuramente faremo almeno un altro disco. Tutti i musicisti degli Afterhours hanno altri progetti al momento: diciamo che ci stiamo prendendo il tempo per reinnamorarci di noi».

Dopo anni di tv è tornato ad una dimensione molto più intima della musica. Cosa le manca di X-Factor? Lo sta seguendo?

«Per prima cosa ci tengo a specificare che la mia parentesi televisiva comprende anche “Ossigeno”, su Rai 3. Quello è il mio modo di fare televisione, lo spazio in tv che mi sono costruito. Sicuramente non essere più giudice di X-Factor è straniante, ma era una decisione inevitabile, dovuta a una serie di ragioni: stanchezza, pressione, voglia di tornare a suonare. Al momento, sono onesto, per mancanza di tempo non sto nemmeno seguendo il programma».

Torniamo al tour. Un grande spazio sul palco ce l'ha lo storytelling. Che valore crede abbiano oggi le parole e di che messaggi si è voluto fare portavoce?

«Sono convinto che la parola in questo momento storico abbia un valore enorme. A livello di etica dell'informazione stiamo attraversando un periodo tremendo e la gente sembra essersi quasi assoggettata a questo tipo di sistema. Questo è uno spettacolo incentrato sulla parola in cui si cerca di essere alquanto precisi nel suo utilizzo. I messaggi, quando ci sono, sono privati. Non era mia intenzione rischiare di apparire tronfio o scadere nella retorica».

Parma sarà Capitale della Cultura 2020. Lei che significato dà a questa parola: cultura?

«La cultura ha per me un valore enorme, perché è ciò che permette alle persone di strutturarsi, di coltivare capacità di analisi e volontà di porsi delle domande per essere consapevoli. Anche a livello economico, credo sia uno dei settori più d'interesse per il nostro Paese, perché è nel nostro dna».

Inizio ore 21. Per info sulla serata tel. 0521.993628, info@puzzlepuzzle.it.