Parma per gli altri: 30 anni di impegno sul campo

MARGHERITA PORTELLI

Se si dovessero riassumere 30 anni in 3 parole, queste sarebbero: dialogo, collaborazione, risultati. «Parma per gli altri», organizzazione di volontariato fondata da don Arnaldo Baga nel 1989 (riconosciuta Ong nel 2000), ha raggiunto un grande traguardo a piccoli passi.

Attiva in Africa, soprattutto in Etiopia e in Eritrea, dove, in collaborazione con le comunità locali, realizza progetti di comunità in ambito sanitario, scolastico ed economico (con una particolare attenzione rivolta alle donne), in Italia «Parma per gli altri» promuove iniziative di educazione allo sviluppo, informazione e sensibilizzazione nell'ambito della cooperazione internazionale. Scuole, ospedali, approvvigionamento idrico, sviluppo rurale: in questo trentennio sono stati tanti i progetti realizzati, sempre in stretta collaborazione con la popolazione locale, lavorando per step di avanzamento e avendo a cuore sempre il bene più prezioso di quei territori: il futuro.

A tracciare il bilancio di questi primi trent'anni di «Parma per gli altri» è la presidente Paola Salvini. «La strategia su cui abbiamo cercato di concentrarci fin da subito – sottolinea – è quella di lavorare su un piccolo territorio, dando particolare attenzione ai suoi bisogni effettivi e valorizzando quindi sempre un dialogo con il suo popolo e le sue istituzioni. Ci diamo del tempo per discutere con la popolazione dei progetti, che si sviluppano, fin dalla fase iniziale, plasmandosi sulle abitudini e sui bisogni delle persone». Così se si lavora al progetto di una scuola, l'associazione mette a disposizione le cose più costose (dai pavimenti ai serramenti), ma la metodologia progettuale è condivisa; se invece il cuore dell'intervento è una strategia di riduzione della povertà rurale e di rafforzamento dei livelli di sicurezza alimentare, ecco che il progetto si sviluppa attorno ad un'attività che da sempre viene praticata in Etiopia, l'apicultura, strutturandola in modo che possa portare una effettiva rendita alla popolazione. «Abbiamo trovato una metodologia di intervento con risvolti positivi per i locali ma anche per la nostra città – ha aggiunto Salvini -. Questo traguardo, infatti, è naturalmente anche l'occasione per un ringraziamento sostanziale, e non di forma, ai tantissimi amici e concittadini che hanno creduto nel nostro modo di lavorare, nonché alle istituzioni e alle tante altre associazioni che, nella nostra città, lavorano con i paesi in via di sviluppo, nelle quali abbiamo sempre trovato disponibilità e collaborazione». Tante le immagini di valore che si affastellano fra i ricordi, pensando a questi 30 anni. «Quando abbiamo inaugurato la rete idrica a Shelallà, ad esempio, ricordo tutto il villaggio presente – racconta la presidente -. C'erano proprio tutti, compresi gli anziani, che là in Africa contano di più di qualsiasi istituzione o autorità. Il ricordo dei loro occhi, nei quali si leggeva la consapevolezza che in quel preciso momento un cambiamento così significativo si stava concretizzando, mi commuove tutt'ora». Quello che l'associazione ha fatto e continua a fare è dare seguito al mandato di don Arnaldo Baga, che oltre a fondare «Parma per gli altri» fu una figura di rilievo della nostra comunità ecclesiastica e fece nascere la Caritas di Parma. «Grandi doti organizzative unite ad una capacità unica di leggere i tempi e di guardare avanti – lo ricorda don Andrea Volta, parroco di san Giovanni Battista -. Fu un pioniere, il primo a fare rete e a coinvolgere la città su attività e progetti così importanti. Don Baga sapeva interpretare la sua epoca».