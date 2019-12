Calestano: fuga di gas, strada chiusa e termo spenti

ANTONIO RINALDI

CALESTANO - Pomeriggio movimentato ieri a Calestano per un guasto alla rete del gas avvenuto dopo mezzogiorno all’ingresso del paese, che ha portato alla chiusura della Sp 15 e ha lasciato per qualche ora senza gas gli abitanti del capoluogo.

Tutto è iniziato attorno alle 14 quando alcuni automobilisti, percorrendo la strada che da Marzolara porta all’ingresso di Calestano e percependo un forte odore di gas, hanno dato l’allarme.

Sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Calestano, la Polizia municipale insieme ai tecnici della società che gestisce il servizio di distribuzione del gas. Il tratto di metanodotto coinvolto è stato immediatamente chiuso (e Calestano è rimasta senza gas e dunque senza riscaldamento), ed è stata disposta la chiusura della provinciale fin tanto ché il gas rimasto nei tubi si è totalmente disperso. La chiusura della Sp 15, avvenuta proprio nell’orario di passaggio delle corriere e degli scuolabus non ha mancato di causare qualche disagio; alcune auto hanno deviato per Monte Bosso, per poi raggiungere il capoluogo da Lesignano Palmia, mentre le corriere hanno atteso la riapertura della strada (seppur a una sola corsia) che è avvenuta attorno alle 15,30.

Non appena la fuoriuscita di gas si è arrestata sono iniziati i lavori dei tecnici per individuare la tubazione rotta; nel tratto in cui è avvenuta la perdita, località «Fonte dell’amore», negli anni la strada è stata spesso soggetta a smottamenti, ed è probabile che un ulteriore movimento del terreno abbia causato il guasto.

Già a metà pomeriggio però i tecnici di Fornovo gas avevano provveduto ad allacciare un camion con bombole di emergenza per garantire comunque la fornitura alle abitazioni.

I lavori di ripristino sono proseguiti per tutto il pomeriggio-sera e i tecnici prevedevano di terminare l’intervento prima dell’arrivo della notte.