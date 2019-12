«Eravamo preparati: prove di evacuazione un mese fa»

I ragazzi sono usciti dalle aule ordinatamente: uno studente aprifila e uno chiudifila, poi tutti concentrati nel punto di raccolta, nel piazzale di fronte alla scuola. «Tutto è filato liscio. Solo qualche ragazzina è scoppiata in lacrime per la tensione» dice Pietro Guidetti, insegnante di educazione fisica.

I genitori, subito avvertiti, sono stati solleciti nel venire a recuperare i figli, dice Lorenzo Savastano, professore di musica. A mezzogiorno, spiega la preside Paola Piolanti, erano rimasti solo due ragazzini che attendevano l'arrivo dei genitori: «Li abbiamo portati al bar a fare colazione».

L'istituto comprensivo Albertelli-Newton conta in tutto poco più di 1.200 studenti. Circa 800 (quasi 500 alle medie e poco meno di 300 alle elementari) sono nella sede di via Newton; 13 classi, circa 300 ragazzi, sono da settembre, temporaneamente - a causa del lavori nella sede centrale - agli ex Stimmatini, in via D'Azeglio. Un trasloco contrassegnato da molte polemiche. L'istituto comprende anche la elementare a San Prospero (un centinaio di alunni) e una materna a Beneceto (45 bambini). I lavori di ristrutturazione dell'istituto, oltre sei milioni di euro, fanno parte, dice l'assessore Alinovi, di un piano di investimenti nelle scuole «che dal 2012 ha visto impegnati 48 milioni di euro».

m.t.