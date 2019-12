Chinneck: «Con la mia arte amo sorprendere»

PATRIZIA GINEPRI

La creatività di Alex Chinneck è surreale e dirompente. Arte, architettura e teatro si fondono grazie a una non comune abilità nel dare vita a forme nuove, flessibili e inattese. Pareti che scivolano a terra, mattoni che si sciolgono, bronzi che si annodano in un visione fluida e immaginifica dal forte impatto. Alla Milano Design Week la sua installazione Iquos World Revealed ha riscosso un successo straordinario: oltre 200mila visitatori. Un coup de théâtre che ha coinvolto tutti in un'esperienza inedita.

Dalle facciate ai pavimenti, i suoi interventi modificano le superfici e la percezione di chi guarda. Le grandi zip utilizzate sono un forte segno evocativo a simboleggiare un'apertura a qualcosa di nuovo. Il giovane artista britannico, apprezzato in tutto il mondo, è sbarcato a Parma, negli spazi del polo culturale BDC28 di Borgo delle Colonne dove è esposta fino a domenica 8 dicembre (tutti i giorni dalle 16) una sua retrospettiva.

Dopo il grande successo milanese, un'altra tappa italiana. Perché proprio Parma?

Adoro Parma, è una città meravigliosa, per l'arte, la storia, le tradizioni, l'architettura. L'atmosfera che si respira è affascinante e il cibo straordinario. In realtà è la seconda volta che vengo qui e mi auguro non sia l'ultima.

Stai pensando a Parma capitale della cultura 2020?

Sarebbe bellissimo realizzare un'installazione in un anno così importante per la città. Io creo opere surreali molto grandi, dal forte impatto. Se lavorassi qui, la personalità e l'architettura di Parma diventerebbero il punto di ispirazione da cui partire. Sarei molto avvantaggiato vista la bellezza di questo luogo.

Le tue opere scompaginano il mondo che ci circonda. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

Mi piace sorprendere, ma soprattutto voglio interagire e stabilire una connessione. E' questo il significato della public art, fare in modo che più persone possibili parlino delle mie opere anche attraverso i nuovi canali comunicativi e, soprattutto, vengano a vederle dal vero. L'obiettivo è che tutti possano capire ed emozionarsi, non solo coloro che leggono di arte e frequentano abitualmente i musei. Questo è anche uno dei motivi per cui le mie installazioni sono realizzate all'aperto, in una piazza o lungo una strada.

Che significato ha la zip che campeggia in molte delle tue installazioni, compresa quella che hai presentato a Milano?

E' la volontà di ribaltare la percezione di ciò che è possibile. Materiali e forme architettoniche familiari e rassicuranti si trasformano inaspettatamente. Attraverso l’uso ripetuto della cerniera un edificio dall’estetica apparentemente tradizionale si “apre”, permettendo solo di immaginare cosa si possa nascondere oltre la facciata, i pavimenti e le pareti. La luce che si propaga da ogni apertura, inonda lo spazio di colore e diffonde un senso di positività. Credo che le idee più semplici siano le più potenti e in generale preferisco dire una cosa elementare che cento noiose.

Come si realizza un'opera come quella presentata a Milano?

Tolgo uno strato della parete e sovrappongo materiali che si integrano nella struttura senza essere invasivi. E' importante mantenere l'identità del soggetto.

Il tuo lavoro è multidisciplinare, un mix di competenze

Al lavoro c'è una grande squadra. Attualmente abbiamo in campo diversi progetti contemporaneamente e sono impegnate centinaia di persone con competenze differenti, dall'architettura, all'ingegneria, dalla scultura, alla carpenteria, alla pittura. E' molto importante che tutti si sentano parte delle sfide sempre nuove ed emozionanti. Esistono tante forme d'arte e una delle principali è l'arte della collaborazione. Insieme lavoriamo senza intoppi, l'unico ostacolo è la burocrazia.

Dove siete impegnati in questo momento?

Ho lavorato in molti Paesi, tantissimo in Gran Bretagna. Attualmente stiamo realizzando un progetto molto interessante in India e un altro in Cina. Inoltre abbiamo diversi cantieri negli Stati Uniti, anche se il maggior numero di progetti resta in Gran Bretagna. In generale, adoro cimentarmi in realtà differenti, perché ogni Paese offre nuove idee e ispirazione. Non avrebbe senso riproporre le stesse installazioni, non sarebbero credibili. Ogni opera deve essere sintonizzata su tradizioni, cultura e personalità del luogo.

C'è qualche artista nel panorama contemporaneo che ti ha ispirato particolarmente? Penso ad esempio a The Young British Artists

Stiamo vivendo un periodo molto interessante, artisticamente parlando. Anche i social media stanno giocando un ruolo importante che amplifica la visibilità e in questo gli artisti statunitensi e cinesi sono maestri. Riguardo a The Young British Artist io adoro Damien Hirst, la sua straordinaria popolarità ha giovato moltissimo all'arte contemporanea, soprattutto a quella britannica. E' un artista irriverente, ha sempre osato, rischiando, ma è stato capace di creare opere iconiche che hanno rivoluzionato il concetto di arte. Lui ha introdotto il cambiamento e tra cent'anni, sarà celebrato come un artista coraggioso e straordinario. Tornando alla domanda, se dovessi citare un artista che mi ha ispirato direi Anselm Kiefer e la sensazione che trasmette: vedere ciò che è celato.

L'arte contemporanea è ancora incomprensibile per molti. Quale può essere la chiave di lettura per renderla più fruibile?

E' sempre successo nell'arte. Per gli artisti contemporanei è difficile far capire il valore del proprio lavoro, ma è questa la sfida. Ancor più nei paesi che hanno una marcata cultura classica come l'Italia, ad esempio. Non si possono fare confronti con i grandi del passato, la loro eredità deve essere fonte d'ispirazione. Credo che la domanda che ci si deve porre non sia se “ho capito”, ma “che emozione sto provando”. Allegria, sorpresa, dolore, ricordi, malinconia, condivisione. Ognuno legge in base al proprio vissuto. Non utilizzo mai didascalie o cartelli per illustrare le mie opere. E soprattutto non realizzo un'opera pensando che debba diventare famosa; desidero solo esprimermi e attivare un contatto. Quando avviene sono molto felice, a Milano ha funzionato.