Fidenza, i ladri scappano con i ricordi di famiglia

E' amareggiata la fidentina che è stata derubata di tutti gli oggetti preziosi, legati ai ricordi di una vita. Nei giorni scorsi, approfittando dell'assenza dei padroni di casa, i ladri hanno svaligiato la sua abitazione, in via Faraboli, in un quartiere nell'immediata periferia cittadina.

Dopo avere forzato una porta finestra di un balcone, i malviventi sono riusciti ad entrare in casa, alla ricerca di soldi e oro. E alla fine hanno trovato quello che cercavano: tutto l'oro di famiglia.

«Quando siamo rientrati a casa – si è sfogata la fidentina derubata con la Gazzetta – ci ha presi un colpo. Abbiamo trovato il finimondo e abbiamo scoperto subito che erano spariti tutti i gioielli in oro. Quello che fa più male è che si tratta di monili tutti legati a ricordi affettivi ben precisi, che avevano scandito tanti momenti importanti della nostra vita. E quando li rivedo, mentre passano uno ad uno nella mia mente, legati ognuno a un ricordo, mi viene da piangere. Fra l'altro mi hanno rubato anche i gioielli di mia madre, che avevo portato a casa mia in quanto lei si trova attualmente in una casa di riposo. Spariti tutti anche quelli».

I ladri hanno trovato anche una banconota da cinquanta euro che il figlio della donna aveva lasciato a casa. «Ma ribadisco che il dolore si acuisce ripensando ai monili, non tanto per quello che erano costati, ma per quello che rappresentavano - aggiunge la donna -. E quelli purtroppo non li rivedremo mai più. Con questi oggetti se ne sono andati anche tanti ricordi». Ai derubati non è rimasto altro che sporgere denuncia ai carabinieri.

