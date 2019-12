Genitori e studenti: «Tanta paura. Cruciali i social»

MONICA CALAMANDREI

«Stavamo facendo lezione e ad un certo punto dalla finestra della nostra classe, che si affaccia proprio sulla palestra della scuola, abbiamo visto del fumo bianco che saliva in cielo».

Così Cecilia, che frequenta la seconda media dell'istituto comprensivo Albertelli- Newton, racconta quei primi attimi di paura. Quando ieri mattina, intorno alle 9,20 il tetto della palestra della scuola, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione, ha improvvisamente preso fuoco.

«Il fumo aumentava sempre di più e la preside ha deciso di far scattare l'allarme antincendio per far evacuare tutto l'edificio» continua Sofia. In pochi minuti ragazzi, insegnanti e tutto il personale della scuola hanno raggiunto l'uscita.

«Abbiamo avuto davvero paura - dice il piccolo Riccardo che frequenta la scuola elementare, leggermente più distante dalla palestra - ma per fortuna i nostri genitori sono arrivati subito».

Gloria Gonzi, presidente del consiglio di istituto e mamma di una ragazzina delle medie, conferma quanto sia stata gestita bene questa situazione che avrebbe potuto diventare molto pericolosa. «Io e il vice rappresentante di istituto siamo stati avvertiti immediatamente dalla preside che ci ha chiesto di avvisare subito tutti i rappresentati di classe per contattare i genitori e tranquillizzarli sul fatto che i bambini stavano bene e che nessuno era rimasto ferito». E poi di avvertire che la scuola era stata evacuata e i ragazzi dovevano andare a casa perché il lavoro dei vigili del fuoco sarebbe durato molto tempo.

«Quando siamo usciti dall'edificio abbiamo visto il fumo sempre più nero e confesso che, anche se dovevamo restare calme per non far agitare i ragazzi, ci siamo un po' spaventate» dicono le professoresse delle medie Francesca e Alessandra.

Così in pochi minuti nonni e genitori sono corsi a recuperare i bambini. «Appena ho visto il fumo sono arrivato di corsa con il cuore in gola - dice Matteo Fadda, che lavora nelle vicinanze - Ma quando ho capito che il pericolo era scampato mi sono tranquillizzato subito e con calma ho recuperato mia figlia che è in seconda media».

Imel e Amal, mamme di tre bambini che frequentano la scuola materna Tartaruga, accanto all'Istituto comprensivo della Newton, ricordano quanto in questo caso sia stato fondamentale Whatsapp. «Solitamente sulle chat di classe si scrivono tante stupidate ma quando c'è un'emergenza come questa diventa importantissimo farne parte. Siamo state avvertite in pochissimo tempo. E io – continua Amal – appena ho ricevuto il messaggio mi sono precipitata qui a piedi dal Barilla Center perché il fumo si vedeva fin da là». Ma verso le 11 il fuoco era ormai spento e la paura di quegli attimi ormai era solo un brutto ricordo.