Giulia Ghiretti: «Le barriere più alte? Quelle mentali»

ANDREA DEL BUE

Roma, ieri, sede Inail, presentazione del rapporto Istat sulla disabilità in Italia in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Inail, Istat e Comitato italiano paralimpico hanno promosso l'iniziativa, a cui ha partecipato, intervenendo a sorpresa pur non essendo previsto dal cerimoniale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In platea, decine e decine di campioni paralimpici. E due soli atleti al tavolo dei relatori: Assunta Legnante, due ori paralimpici nel getto del peso per non vedenti, e la parmigiana Giulia Ghiretti, campionessa italiana di nuoto paralimpico con 15 medaglie, tra Europei, Mondiali e Paralimpiadi.

«Quando si pensa alla disabilità, le prime cose che vengono in mente sono i problemi della quotidianità, gli ostacoli che ogni persona nelle mie condizioni si trova di fronte uscendo di casa - ha osservato la campionessa di Parma, fresca di record del mondo nei 50 farfalla in vasca corta -: le barriere architettoniche, le macchine lasciate sulle strisce pedonali, lo scarso senso civico di qualche concittadino. Problemi seri, concreti, reali, su cui bisogna fare ancora tanto. Ma c'è un aspetto che spesso non si considera e che a mio avviso è quello che incide di più sulla vita delle persone con disabilità: l'esistenza di barriere mentali. Un muro fatto di pregiudizi spesso edificato sulla scarsa conoscenza del mondo della disabilità». «Ciò che conta di più è la persona - continua la Ghiretti -, con i suoi diritti, le sue aspettative, i suoi sogni, prima ancora della sua condizione di disabilità. Penso sia questo il messaggio più urgente da lanciare alla nostra società».

Apprezzatissimo l'intervento di Giulia, come quello del presidente Mattarella. «Il nostro Paese, nei nostri concittadini con disabilità, ha un giacimento di energie, risorse e contributi di cui si priva perché non li mette adeguatamente nelle condizioni di potersi esprimere e realizzare - ha detto il capo dello Stato -. Mi piace ricordare qui la produzione di una Barbie con le sembianze di Bebe Vio: questo è un messaggio importantissimo per i ragazzi. Li indurrà a impegnarsi nello sport, per trovare la misura di se stessi e cercare nuovi traguardi».

Un po' di numeri dal rapporto Istat. Sono tre milioni e centomila in Italia le persone con disabilità, pari al 5,2% della popolazione. Gli anziani sono i più colpiti: quasi un milione e mezzo gli ultra settantacinquenni in condizione di disabilità, dei quali 990mila sono donne.