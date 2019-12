La reunion dei campioni della Scic

VITTORIO ROTOLO

Dieci anni esatti dividono l'impresa di Vittorio Adorni, che a Reggio Calabria conquista il titolo italiano a Reggio Calabria, da quella di Beppe Saronni, che vince il suo primo Giro d'Italia. Cosa accomuna questi due miti ed i rispettivi trionfi? Il nome Scic, formazione ciclistica parmigiana che, proprio tra il 1969 ed il 1979, seppe scrivere una favola destinata a rimanere impressa per sempre, negli annali del ciclismo italiano ed internazionale.

Tra Adorni e Saronni, tanti altri campioni leggendari: da Enrico Paolini, che di quella squadra diventerà una «bandiera», conquistando per ben tre volte il tricolore, a Franco Bitossi, uno dei ciclisti italiani più vincenti di sempre; da Michele Dancelli allo spagnolo Miguel Maria Lasa; da Gianbattista Baronchelli a Wladimiro Panizza. E naturalmente, i parmigiani: Luciano Armani, Ernesto Jotti ed Emilio Casalini, quelli che – fedelissimi al capitano e campione del mondo in carica Adorni – risposero per primi, era il 1969 appunto, alla chiamata di Renzo Fornari, fondatore e presidente della «Super cucine italiane componibili» con sede a Viarolo.

«La squadra ciclistica nacque dalla grande passione di Fornari, anche sulla scia dell'accesa rivalità con il marchio Salvarani» racconta Alessandro Freschi, scrittore ed appassionato collezionista di cimeli sportivi che ha appena dato alle stampe «G.S Scic - Undici anni su due ruote» (edizioni Kriss). Un volume che, in 264 pagine, ripercorre la straordinaria epopea della Scic attraverso i ritratti dei suoi uomini più rappresentativi, una straordinaria carrellata di immagini ed un'infinità di aneddoti.

«Quello forse più curioso è legato alla figura di Franco Maria Ricci» - svela l'autore, durante la presentazione avvenuta proprio negli spazi dell'azienda di Viarolo, in un evento che ha visto la partecipazione di tanti protagonisti della gloriosa storia sportiva della Scic. «Fu proprio Ricci (anche lui presente in sala ieri pomeriggio, ndr), amico personale di Renzo Fornari, a disegnare la maglia della formazione ciclistica. Inizialmente – fa notare Freschi – il celebre designer aveva pensato alle strisce orizzontali. Ma dovette tornare ben presto sui suoi passi, su consiglio dello stesso Vittorio Adorni che gli fece notare come le strisce orizzontali avrebbero causato non pochi fastidi ai ciclisti, per via delle cuciture interne».

«Andò esattamente così» - sorride Adorni, tornato in questo giorno speciale ad indossare la storica maglia della Scic. «Credo – aggiunge il campione parmigiano – che questa sia stata la divisa più bella in assoluto, nel panorama ciclistico. La sua particolarità era dettata proprio dai colori, il bianco ed il nero, che la faceva risaltare di più, sia nelle foto che in televisione».

Il libro «G.S. Scic – Undici anni su due ruote» è stato ampliato con il materiale proveniente dall'Archivio storico della Scic e con quello fotografico di proprietà di un altro collezionista parmigiano, Paolo Gandolfi. La pubblicazione è avvenuta ad un anno esatto dalla scomparsa di Fornari.

«Le basi di questo volume sono state gettate quando lo zio era ancora in vita. Ne fu subito entusiasta» - ha ricordato il nipote Lorenzo Marconi che, insieme al fratello Alessandro, guida oggi l'azienda. «È un progetto che comprende pure la creazione di un piccolo Museo dei ricordi, legati alla storia ciclistica della Scic, e che abbiamo voluto portare avanti, con impegno e passione. Proprio perché lui avrebbe voluto così. A noi, Renzo ha insegnato tutto: la cultura del lavoro, i valori, il rispetto delle regole, l'amore per le proprie radici».

Carico di affetto e commozione, l'abbraccio dei familiari di Renzo Fornari con Ernesto Colnago, il costruttore delle mitiche biciclette da corsa, e con i «giganti» della Scic: fra questi pure Franco Balmamion e Davide Boifava, colui che negli anni successivi, nelle vesti di dirigente, sarebbe diventato un punto di riferimento per Marco Pantani. «Alla Scic mi legano splendidi ricordi: trovai una grande squadra, affamata di vittorie» - ha ricordato Bitossi. Infine Paolini, che lo stesso Marconi presenta come «il signor Scic»: «Al di là dei successi, qui sono cresciuto. Come atleta, ma soprattutto come uomo».