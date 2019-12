Va a comprare del «fumo» e viene pestato: 2 anni e 10 mesi ai pusher

Quella tappa a Parma difficilmente potrà essere dimenticata. Sceso dal treno, aveva deciso di ingannare l'attesa, prima di ripartire per Brescia, andando a comprare un po' di hashish nel piazzale della stazione. Invece del «fumo», però, aveva rimediato l'attacco improvviso - e violento - degli spacciatori. Che l'avevano riempito di botte, per poi fuggire con il portafoglio e il telefonino: 200 euro, più il valore del cellulare. Prima uno, poi altri due del gruppo erano stati rintracciati e arrestati dalla polizia: tutti nigeriani - due poco più che ventenni e l'altro 27 anni - hanno patteggiato 2 anni e 10 mesi, oltre a 800 euro di multa, per rapina e lesioni aggravate. E al ragazzo - un 28enne marocchino - hanno restituito 50 euro.

Un'aggressione andata in scena il 3 gennaio scorso. Sono quasi le 11 di sera, quando il giovane esce dalla stazione. Vuole un po' di hashish, e non fa certo fatica a trovarlo dalle parti di piazzale Dalla Chiesa. Individua subito un gruppo di pusher in azione a quell'ora. Quando però gli spacciatori si rendono conto che il cliente non solo è deciso a comprare, ma ha pure un portafoglio piuttosto gonfio, si scambiano uno sguardo di intesa e passano all'attacco. Lasciano perdere la trattativa per l'hashish e si scagliano contro il giovane. Spinte e calci, anche in testa, così violenti da farlo stramazzare a terra. Urla, chiede aiuto, ma non può fare nulla per non farsi sfilare il portafoglio e il telefonino.

Nonostante i colpi, il 28enne riesce a rialzarsi e a scappare. Qualche passante gli dà una mano, e il giovane dà l'allarme. I poliziotti arrivano in piazzale Dalla Chiesa e, grazie alle indicazioni della vittima, riescono a rintracciare uno degli aggressori. Il pusher infatti, troppo sicuro di sé e forse convinto che il rapinato non avrebbe chiesto aiuto, si era allontanato di poche centinaia di metri, e il cliente, aspettando l'arrivo degli agenti, lo aveva seguito distrattamente indicandolo ai poliziotti. Nei giorni successivi, poi, il cerchio si era chiuso con l'identificazione degli altri due complici.

r.c .