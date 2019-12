Vigili del fuoco, un anno in prima linea: 4804 interventi

LUCA MOLINARI

Oltre 4800 interventi di soccorso negli ultimi dodici mesi, a una media di oltre 13 al giorno. L'anno che sta per chiudersi ha visto i Vigili del Fuoco in prima linea nel rispondere alle emergenze che si sono verificate sul territorio. Gli “uomini del 115” sono stati impegnati in molteplici interventi, dimostrando sempre grande professionalità e apprezzamento per il lavoro svolto tra la popolazione.

I più ricorrenti, a livello numerico, sono gli incendi: oltre un migliaio quelli spenti in questi mesi (pari al 22,5% del totale), l'ultimo dei quali è stato quello alla scuola Albertelli-Newton di ieri mattina. Numerosi anche gli interventi prestati durante gli incidenti stradali (quasi 500, pari al 10,3% rispetto al dato complessivo), a cui si aggiungono i soccorsi alle persone, ben 428.

Più che raddoppiate, rispetto al 2018, le emergenze per incendi boschivi, di sterpaglie o colture, passate da 57 a 121. Minime invece le variazioni da un anno all'altro, relative alle altre tipologie di interventi. Tra questi, le fuge di gas (168), alberi pericolanti (351), danni causati dall'acqua (145), il recupero e salvataggio di animali (152 interventi), le chiamate per ascensori bloccati (83), ricerche di persone (33), servizi di assistenza (68), recupero di merci e beni (19), crolli (19).

Gli interventi di soccorso rappresentano però soltanto una parte delle molteplici attività portate avanti dai circa 230 Vigili del Fuoco in organico al Comando di Parma (di cui fanno parte anche i distaccamenti di Fidenza, Langhirano, dell'Aeroporto e di Borgotaro, quest'ultimo di tipo volontario).

Una attività importante è quella legata alla formazione esterna (alle aziende) ed interna (per il personale operativo). Per quanto riguarda la prima, sono stati effettuati 106 corsi con un totale di oltre 1100 partecipanti, a cui si aggiungono 61 esami di idoneità per 686 partecipanti. La formazione interna invece ha coinvolto 80 persone e riguardava: polizia giudiziaria; prevenzione incendi; autoprotezione in ambiente acquatico; patenti terrestri di III grado. Non solo. Il personale ha partecipato, anche in qualità di docente, a corsi di formazione organizzati da altri comandi o dalle strutture centrali di Roma.

Oltre quattrocento invece i servizi di vigilanza in locali di pubblico spettacolo effettuati nel corso dell'anno.

A queste attività si aggiungono poi quelle relative alla prevenzione incendi. Sono state effettuate 317 valutazioni di progetti antincendio, 280 commissioni e conferenze di servizi, 65 pratiche di polizia giudiziaria, oltre a sopralluoghi e controlli di varia natura.

Oggi il comando di Parma festeggerà la propria patrona, santa Barbara, con un ricco programma di iniziative. Dalle 8,30 alle 12,30 “Pompieropoli” e simulazioni di intervento con personale operativo in via Chiavari. Alle 8,30, onori alla lapide dei caduti alla Villetta. Alle 9,50 arrivo delle autorità e invitati alla Steccata, alle 10 il vescovo Enrico Solmi officerà la messa solenne; alle 10,45 saluto del comandante.

Nei piazzali delle sedi di servizio saranno esposti gli automezzi, le attrezzature e i dispositivi utilizzati negli interventi e sarà illustrata l'attività del comando anche alla presenza delle scolaresche.