Il nocetano Notari all'Astana

ALBERTO DALLATANA

Giacomo Notari rientra nel Word Tour, la «serie A» del ciclismo mondiale composta dalle 18 squadre che hanno il diritto-dovere a partecipare alle gare più prestigiose del calendario internazionale. Il trentunenne preparatore atletico nocetano ha infatti ricevuto la chiamata dell'Astana Pro Team, formazione kazaka nata più di dieci anni fa e che ha fra i suoi direttori sportivi il bresciano Giuseppe Martinelli.

Notari affiancherà il responsabile della preparazione, Maurizio Mazzoleni, nel seguire i 28 atleti della squadra, fra cui i big Jakob Fuglsang, Miguel Angel Lopez, Alexey Lutsenko e Luis Leon Sanchez. Per Notari si tratta di un ritorno nel World Tour dopo le stagioni 2017 e 2018 vissute con la Uae Emirates (in precedenza aveva trascorso tre anni a Taiwan, come coach del piccolo Team Gusto): «Conosco questo ambiente – spiega Notari, figlio dell'ex professionista Stefano e a sua volta corridore fino alla categoria Dilettanti -, sono felicissimo di tornarvi dopo un solo anno. La Uae? Decise di cambiare tutto lo staff per motivi che di sportivo avevano poco. Io sono orgoglioso del lavoro fatto e porto due esempi: in entrambi gli anni corridori seguiti direttamente da me sono arrivati ottavi al Tour, prima Meintjes e poi Dan Martin. Quest'anno, il primo in un'altra squadra e il secondo con un altro staff, non hanno fatto granché. Quindi forse non c'era tutta questa necessità di cambiare, ma è acqua passata».

Il suo «debutto» con l'Astana avverrà nel primo ritiro dei giallazzurri, dal 5 dicembre a Calpe, in Spagna. Nel 2020 la squadra del general manager Aleksandr Vinokurov punterà soprattutto sulle grandi corse a tappe: «Io e Mazzoleni seguiremo Giro, Tour e Vuelta, dieci giorni a testa per ciascuna gara – spiega Notari, che continuerà comunque a svolgere anche il suo lavoro con cicloamatori e dilettanti -. Mi aspetto di dare ma anche di ricevere tanto, perché quando si lavora con i professionisti c'è sempre da imparare. Se devo fare nomi, la speranza è che Lopez sia pronto per fare molto bene nella classifica generale di un grande giro». Ma quali caratteristiche deve avere un bravo preparatore? «Prima di tutto, anche se potrà sembrare scontato, occorre un'adeguata base scientifica. Sempre più, nel ciclismo, si cercano figure che hanno alle spalle un percorso di studi universitari (Giacomo è laureato in scienze motorie, ndr), c'è sempre meno spazio per l'improvvisazione. Un bravo preparatore poi, oltre a saper leggere e interpretare numeri e dati di un atleta, deve curare anche l'aspetto psicologico, saper parlare con il corridore, raccoglierne e custodirne le confidenze. Perché la «testa» è davvero fondamentale, a tutti i livelli».