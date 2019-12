La preside dell'Albertelli Newton: «Ancora grazie ai vigili del fuoco»

LUCA MOLINARI

A un giorno di distanza dal terribile incendio al tetto della palestra, la situazione alla scuola di via Newton sembra essere tornata alla normalità.

Ieri mattina l'atmosfera che si respirava dentro l'istituto comprensivo era quella di un normale giornata di scuola: gli alunni in classe impegnati ad ascoltare le lezioni e i professori ad insegnare le proprie materie. Anche fuori dalla scuola la situazione era simile a quella di tante altre giornate: anziani a passeggio, mamme e nonni in attesa di figli e nipoti oltre a qualche curioso, attirato sul posto per vedere con i propri occhi i danni causati dall'incendio.

LA PRESIDE

La preside Paola Piolanti ieri mattina, prima di tornare al lavoro, si è recata assieme a Ines Seletti, assessore alla Scuola, alle celebrazioni di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, per rivolgere il proprio «grazie» agli uomini del 115.

«Ho voluto ringraziare ancora una volta i vigili del fuoco - ha spiegato - per la grande professionalità dimostrata. Martedì sera ho spedito una circolare a tutti i genitori e gli insegnanti per annunciare la ripresa delle attività scolastiche e ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla gestione dell'emergenza. Non mi sono mai sentita sola».

LA CIRCOLARE

Nella circolare della preside si legge: «Ringrazio personalmente i vigili del fuoco della città di Parma, i carabinieri, la polizia municipale, la Protezione civile, l'amministrazione comunale nelle persone dell'assessore Alinovi e Seletti (in collegamento telefonico costante con me), Barani e Azzali, e i tecnici di Parma Infrastrutture; ma soprattutto ringrazio la Dsga (direttrice servizi amministrativi ndr) signora Calvano, le referenti di plesso, il vice presidente del Cdi (Consiglio di istituto) Bernardo De Maria, tutto il personale Ata, i docenti e gli studenti perché tutti (nessuno escluso) - conclude la circolare - hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo ed hanno contribuito alla buona riuscita della situazione. Ancora grazie».

LE CAUSE DEL ROGO

Nel frattempo prosegue la raccolta delle prove da parte dei vigili del fuoco per stabilire le cause del rogo. Sono stati ascoltati gli operai, raccolti tabulati telefonici e filmati che saranno trasmessi alla Procura.

IERI MATTINA

Le attività della scuola sono ripartite ieri mattina alle 7.

«Tutto è ripreso a pieno ritmo, dal pre-scuola alle attività pomeridiane - precisa la preside -. I genitori e gli insegnanti hanno collaborato tantissimo, ma anche i nostri alunni sono stati speciali. Quando abbiamo visto la colonna di fumo che si alzava ci siamo attivati subito. Le insegnanti dei più piccoli hanno detto ai bimbi che sarebbero usciti a fare una gita a sorpresa. I più grandi invece non si sono fatti prendere dal panico. Tutto è andato per il meglio».

IL CANTIERE

Il cantiere è già ripreso e la preside confida che il trasloco delle sezioni che già si trovano in via Newton, nella ala ristrutturata della scuola possa avvenire già durante le vacanze di Natale.

«Sono fiduciosa - dichiara - confido che il trasloco possa avvenire comunque nei tempi prestabiliti così da liberare l'ala della scuola ancora da ristrutturare».