Soragna, niente pista del ghiaccio in piazza

MICHELE DEROMA

SORAGNAAnche in occasione delle vacanze natalizie del 2019, Soragna non potrà avere la propria pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Del tema si è discusso in consiglio comunale, grazie all’interrogazione formulata dal gruppo di minoranza Soragna Bene Comune, in seguito ad alcuni post pubblicati sui social network da alcuni tra i promotori dell’iniziativa, ideata e finanziata da diverse attività commerciali del paese, insieme alla sezione locale della Pro Loco e ad alcuni cittadini: già nello scorso inverno piazza Garibaldi aveva ospitato una pista di pattinaggio, ma di ghiaccio sintetico - diversa dalle promesse iniziali dei gestori - e le difficoltà dei fruitori avevano così convinto i promotori dell’iniziativa a fare rimuovere la struttura.

Quest’anno le difficoltà sono sorte già nella fase progettuale, come indicato dal vicesindaco Federico Giordani: «Da subito sono emersi problemi tecnici e logistici, legati principalmente alla non sufficiente potenza dell’impianto elettrico in grado di sostenere la struttura: a queste difficoltà si sono accompagnate rilevanti spese di montaggio, organizzazione e gestione. L’amministrazione comunale - ha chiarito Giordani, in riferimento alla specifica richiesta di Soragna Bene Comune - oggi non avrebbe le possibilità di sostenere l’onere e l’impegno di assumere in proprio questa attività».

Lo stesso Giordani ha tuttavia sottolineato che «sin dall’anno passato questa amministrazione ha offerto il proprio supporto agli stessi proponenti della pista di pattinaggio, per la realizzazione di un progetto che tuttavia al momento possono permettersi solo comuni più importanti dal punto di vista economico e demografico». Il sindaco Salvatore Iaconi Farina, riprendendo le parole espresse via social dai promotori dell’iniziativa, ha tuttavia promesso «opportune verifiche sull’impianto elettrico presente in piazza Garibaldi, per permettere in futuro un funzionamento di tale struttura».