Sorbolo: bus stracolmi, studenti a terra

CRISTIAN CALESTANI

SORBOLO «L’autobus arriva a Sorbolo già pieno e, spesso, i nostri ragazzi non riescono a salire». La denuncia arriva dalla mamma di uno studente sorbolese 14enne.

«La situazione dei trasporti pubblici e in particolare degli autobus che alla mattina portano i ragazzi a scuola è diventata ormai insostenibile e inaccettabile – scrive la mamma -. Ho pagato, come molti altri genitori, un abbonamento annuale di più di 300 euro e mio figlio, come molti altri suoi compagni di classe e ragazzi di Sorbolo che devono andare a scuola alla mattina, non riesce a salire perché gli autobus delle 7 di mattina arrivano a Sorbolo già stracolmi e come conseguenza i ragazzi nelle migliore delle ipotesi arrivano in ritardo prendendo, se passa e se si ferma, la corriera successiva o come già capitato molte altre volte perdono interi giorni di scuola perché sono impossibilitati a salire sulla corriera piena all’inverosimile. I genitori che sono già al lavoro o che si stanno recando al lavoro chiaramente non possono tornare indietro per portarli a scuola».

La mamma racconta che a settembre la linea dell’autobus Sorbolo-Parma 2810 delle 7 è sempre stata caratterizzata dalla presenza di un mezzo autosnodato, più lungo e capiente di un bus normale. «Poi non si sa per quali motivi sia stato tolto e sostituito con un autobus singolo che ha dimezzato di conseguenza la capienza. Da quel momento mio figlio, come tanti altri ragazzi, ha avuto innumerevoli disagi perché l’autobus 2810 arriva a Sorbolo alle 7 di mattina già pieno stipato e nella migliore delle ipotesi gli studenti riescono a salire solo spingendosi e schiacciandosi l’uno contro l’altro mentre, nella peggiore delle ipotesi e come avviene la maggior parte delle volte, non riescono proprio a salire perché le porte dell’autobus non riescono neanche ad aprirsi dalla quantità di persone presenti. Risultato si perdono ore e giorni di scuola per un motivo inaccettabile». Diversi i solleciti e le lamentele inviate alla Tep.

«I ragazzi – conclude la mamma - hanno il diritto ed il dovere di recarsi tutti i giorni a scuola senza che cose del genere accadano più».