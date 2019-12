Esce dal carcere e lo stesso giorno minaccia la moglie. Stalker torna in cella

Gli anni trascorsi in carcere sembrano non essergli serviti a nulla. Il tempo passato in cella non lo ha certo aiutato a capire che quando una storia d'amore finisce, è inutile cercare di tenere insieme i pezzi con i pedinamenti, con le richieste assillanti, con le minacce o, ancor peggio, menando le mani. Tutti questi comportamenti con l'amore non hanno nulla a che fare e, anzi, il modo corretto per definirli si chiama stalking, un reato che nel codice penale è entrato da poco tempo e che ha riportato dietro le sbarre un 43enne di origini campane, ossessionato dalla moglie. Talmente tanto ossessionato da condensare in una sola giornata le minacce a lei, agli assistenti sociali che seguivano la coppia, alla cugina e al fratello della donna. Quel giorno di inizio maggio non era però una data qualsiasi: era infatti il giorno in cui l'uomo usciva dal carcere di Modena dove era stato rinchiuso per oltre due anni proprio per i maltrattamenti e le minacce ai danni della donna, una moldava di 35 anni dalla quale si sta separando. Per quell'ennesima sfuriata ieri il 43enne è stato condannato dal giudice Francesco Guerino Gatto a un anno e otto mesi di reclusione, la stessa pena richiesta dalla pm Elena Riccardi.

A conferma dell'attaccamento morboso, anzi pericoloso e nocivo che l'uomo, dal 2013 ad oggi, ha dimostrato nei confronti della moglie (da cui ha avuto due figli) c'è un'altra condanna del tribunale di Parma a due anni di reclusione, per maltrattamenti, anche se la sentenza non è ancora definitiva. Per sfuggire alla persecuzione del 43enne, la donna (difesa dall'avvocato Mariano Albanese) e i figli si erano affidati ai servizi sociali che li hanno messi al sicuro, per oltre un mese, in una casa protetta. Ieri, uno scoppio di rabbia, è costato all'uomo anche l'allontanamento dall'aula. P.Dall.