Tornano i ladri: due colpi in due anni

SALA BAGANZA «Ormai è routine»: queste le amare parole con cui il salese N.L., abitante in via Guareschi, commenta il furto subito mercoledì sera nella sua abitazione. Il secondo in due anni. I malviventi sono entrati nella sua casa rompendo una finestra ed hanno messo tutto all'aria per cercare qualcosa da rubare. E qualcosa anno trovato: un po' di contanti, il resto dell'oro di famiglia che era scampato al precedente assalto.

«Poche cose. Fanno molta più rabbia i danni», spiega l'uomo, che si è trovato a passare la notte tra mercoledì e giovedì, la prima veramente fredda della stagione, senza un vetro «Hanno rotto la finestra che era una di quelle a doppia camera, per il risparmio energetico, quindi difficile da distruggere, dovevano avere una grossa mazza. L'hanno distrutta, c'è pieno di vetri a terra ».

Ma i ladri non si sono fermati a cercare e mettere a soqquadro la casa, hanno fatto danni anche all'interno

«Abbiamo un cassettone del settecento. Dentro ci sono solo tovaglie. Il primo cassetto non ero chiuso a chiave, non hanno nemmeno provato ad aprire, lo hanno forzato con un cacciavite, spaccandolo tutto. Chi lo trova un artigiano in grado di sistemarlo e rimetterlo insieme?».

Il furto è accaduto nel pomeriggio, col favore del buio «La nostra vicina ha notato un'auto qui davanti, intorno alle 17.30. Noi siamo tornati a casa alle 18.40 ed abbiamo trovato il disastro. E' accaduto in quel lasso di tempo. Adesso viene buio presto. Il nostro vicino ha le telecamere ma non si vede niente».

Per entrare, attraverso la finestra al piano rialzato della casa, una casa singola, i malviventi si sono appoggiati ad un lampione dell'illuminazione esterna, che, si nota, è stato forzato, e si sono arrampicati.

«Andrò dai carabinieri a fare denuncia, seguirò la prassi, ormai la conosco bene - ha spiegato il proprietario della casa violata- la conosciamo bene tutti nel quartiere, anche il mio vicino è stato preso di mira dai ladri, due volte, così come quello che abita dietro».

A fine 2017 N. L. aveva avuto la sgradita sorpresa di un altro furto, il primo in quella casa. Tornando con la famiglia da una serata con gli amici, aveva trovato la casa sottosopra, una finestra forzata e la casa razziata: gli ori di famiglia, i ricordi di una vita erano spariti. Oltretutto, i ladri quella volta si erano dimostrati sensibili al buon vino portandosi via bottiglie selezionate lasciando il vino da tavola. «Almeno stavolta sono andati via con la sete: di vino prezioso non ce n'è più» ha concluso il salese. C.P.