Troppi furti, è necessario un vertice

Gli ultimi episodi di microcriminalità accaduti nella città termale hanno riportato alla ribalta della cronaca la questione della sicurezza e dell'ordine pubblico, tematiche che stanno molto a cuore alla cittadinanza.

Le modalità con le quali sono stati commessi i furti (in tutti i casi i ladri si sono arrampicati sulle grondaie entrando negli appartamenti ubicati ai secondi piani dei condomini dopo aver forzato le porte finestre), e l'orario scelto per portare a termine i raid (i malviventi hanno agito nel tardo pomeriggio in assenza dei proprietari) ha allarmato, e non di poco, i cittadini.

Ad essere stata presa di mira è stata anche una tabaccheria caffetteria situata all'ingresso della città termale che nottetempo è stata visitata dai soliti ignoti che hanno letteralmente divelto le inferriate di una finestra con un attrezzo da scasso facendo poi man bassa di stecche di sigarette. I furti sono stati portati a termine a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro dopo un periodo che si può definire di relativa tranquillità su questo fronte.

Per fare il punto della situazione l'amministrazione comunale organizzerà nei prossimi giorni un incontro al quale parteciperanno il sindaco, Filippo Fritelli, i componenti la giunta, il capitano Massimiliano Iori, comandante la compagnia carabinieri della città termale, la polizia locale, i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei gruppi di controllo di vicinato.

«Sarà un momento pubblico informativo e di conoscenza, per ascoltare la cittadinanza e illustrare quello che sta facendo l'amministrazione sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico», afferma il primo cittadino.

«Cercheremo di fare comunità condividendo informazioni e punti di vista», ha aggiunto Fritelli. Anche i commercianti chiedono maggior tutela, con l'aumento del numero di videocamere di sorveglianza e di presenza di forze dell'ordine, soprattutto al momento degli orari di chiusura degli esercizi in quanto l'illuminazione pubblica, soprattutto con i nuovi punti luce a led, non è sufficiente. M.L.